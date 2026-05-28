Alertan por desabastecimiento en Coca-Cola y Quilmes esta semana por protesta de Camioneros

Una protesta del Sindicato de Camioneros con trabajo a reglamento afecta la distribución de bebidas y podría generar faltantes en los comercios.

La Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (CADIBSA) emitió una advertencia este jueves sobre las dificultades en el abastecimiento de productos debido a una medida de fuerza impulsada por el Sindicato de Choferes de Camiones. «Un reclamo impulsado por el Sindicato de Choferes de Camiones está generando dificultades en el normal abastecimiento de bebidas en distintos puntos del país», señaló el texto difundido por la entidad que agrupa a las principales empresas del sector. Según la cámara, «las compañías de transporte y distribución de carga del sector se encuentran trabajando con responsabilidad y de manera coordinada para contribuir a una pronta solución del conflicto y minimizar su impacto sobre la cadena de abastecimiento». CADIBSA advirtió que «esta situación, ajena a la voluntad de las empresas, podría ocasionar demoras en las entregas y eventuales faltantes de productos».

El conflicto afecta de forma directa el suministro logístico de Coca-Cola, Quilmes y CCU. El personal encuadrado en la Rama de Aguas y Gaseosas cumplió su décimo día consecutivo de protestas bajo la modalidad de trabajo a reglamento, ajustándose de forma estricta a lo establecido en las normativas convencionales del sector. Al realizarse las tareas operativas de carga, transporte y descarga de forma ceñida exclusivamente al manual de convenio, los tiempos de distribución se ralentizan notablemente.

El reclamo de Camioneros por presentismo y adicionales

El secretario General Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, explicó que la protesta se debe a la falta del pago de presentismo y de los aumentos de los adicionales para los choferes del sector. «Se siguen haciendo los boludos, siguen mirando para otro lado y no atienden el reclamo legítimo que estamos llevando adelante», disparó Moyano en un mensaje enviado a las bases, según consignó la cámara patronal. El dirigente sindical cuestionó que las firmas desatienden reclamos legítimos de los trabajadores.

El nudo de la discusión radica en una disparidad en las liquidaciones salariales según el esquema de contratación de las plantas de distribución. Moyano detalló que la firma Quilmes abona el premio por asistencia al personal propio de la línea directa y de los depósitos centrales, pero excluye de este beneficio a los choferes que prestan servicios para los centros concesionarios externos. El sindicato exige una inmediata equiparación en el cobro de los adicionales.

La profundización del plan de acción fue ratificada por Moyano luego de que una reunión virtual con los representantes de las cámaras empresarias terminara sin ningún tipo de acuerdo. «Seguimos trabajando a convenio y cualquier desabastecimiento que haya de estos productos de Coca Cola, Quilmes, y agua es responsabilidad de estas empresas que son las dadoras de carga», apuntó Moyano.

El contexto paritario de los camioneros

Los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 cobran desde mayo de 2026 con una nueva actualización salarial acordada entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresarias FADEEAC, FAETYL y CATAC. La negociación paritaria estableció un incremento acumulado del 10,1% para el período marzo-agosto de 2026, distribuido en seis tramos consecutivos: 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio y 1,5% en julio y agosto. El acuerdo incluyó una suma fija no remunerativa de $53.000 en marzo, de los cuales $49.471 fueron incorporados al salario básico desde abril. También se fijó una cláusula de revisión salarial para junio, atada a la evolución de la inflación.

Con la entrada en vigencia de la planilla salarial 242 del CCT 40/89, los salarios básicos mensuales para conductores quedaron definidos de la siguiente manera: Conductor de Primera Categoría: $1.001.071,98; Conductor de Segunda Categoría: $983.232,49; Conductor de Tercera Categoría: $965.374,95. La escala también actualizó el valor de las horas extras. Para un chofer de Primera Categoría, la hora extra al 50% quedó en $7.820,87 y al 100% en $10.427,83.

El convenio establece condiciones especiales para el Día del Trabajador Camionero, celebrado cada 15 de diciembre. Ese día debe abonarse con un recargo del 100%, mientras que si coincide con sábado o domingo y el trabajador presta tareas, el adicional asciende al 200%.