Cecilia Moreau calificó como “el spoiler más grande de la historia” el pronóstico de Massa sobre Milei

Cecilia Moreau, diputada nacional de Unión por la Patria.

La diputada nacional de Unión por la Patria Cecilia Moreau sostuvo este miércoles que las advertencias presentadas por el ex candidato presidencial Sergio Massa en el debate del 2023 respecto de un eventual gobierno de su contrincante Javier Milei fue “el spoiler más grande de la historia”.

Al analizar el rumbo del país, la dirigente del Frente Renovador cuestionó “la gravedad del modelo y el programa de transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados”.

Además alertó sobre “el consecuente empobrecimiento del pueblo trabajador, el cual se está profundizando permanentemente y de manera acelerada”.

Al ser consultada sobre los pronósticos augurados por Massa durante la campaña presidencial del 2023, Moreau aseguró que lamentablemente se cumplieron todos y cada uno durante estos años de gobierno libertario.

“Fue el spoiler más grande de la historia. Pasó todo lo que dijo que iba a pasar con las universidades, los salarios, los aguinaldos, los remedios y el transporte público”, subrayó.

Y añadió: “Ojalá se hubiese equivocado. Sergio dijo todo en la campaña y en el debate presidencial”, recordó.

Finalmente, Moreau se refirió al lugar que el líder del Frente Renovador decidió ocupar en el actual contexto político.

“Yo creo que él tomó la decisión personal de correrse de la función pública y de la centralidad política y mediática”, indicó.

Y concluyó: “Sergio tiene diálogo cotidiano con distintos compañeros: ha conversado con Axel (Kicillof), con Máximo (Kirchner), con el gobernador (Ricardo) Quintela y con los compañeros de las centrales sindicales. Es una voz que hace falta en el peronismo”, resaltó.

Con información de la agencia Noticias Argentinas