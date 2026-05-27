Carlos Castagneto presentó un proyecto que busca prohibir la importación de indumentaria usada

Carlos Castagneto, diputado nacional de Unión por la Patria.

El diputado nacional de Unión por la Patria Carlos Castagneto presentó un proyecto de ley que apunta a prohibir la importación de prendas y artículos textiles usados durante cinco años, con la excepción de donaciones.

La medida se explica por cuestiones sanitarias y por la avalancha de importaciones producto del tipo de cambio congelado y la política aperturista del Gobierno, que está generando serios problemas de competitividad para la industria local de indumentaria.

La iniciativa, que fue girada a las comisiones de Industria y Economía, establece como excepción las donaciones dirigidas a entidades públicas, religiosas y organizaciones sin fines de lucro, siempre y cuando cumplan con requisitos de registro, antigüedad y acreditación del destino de los bienes.

En los fundamentos, Castagneto sostiene que “la medida busca prevenir riesgos sanitarios asociados a prendas usadas que pueden contener bacterias, hongos o residuos químicos, cuya fiscalización resulta difícil por el volumen y las condiciones de ingreso”.

Asimismo, advierte sobre el impacto ambiental de estos productos, en especial por la presencia de fibras sintéticas que producen microplásticos, elementos que no se reciclan fácilmente.

De acuerdo a información dura contenida en la letra del proyecto, en 2025 ingresaron al país más de 4,6 millones de kilos de ropa usada, lo que supuso un aumento sideral, en un porcentaje creciente del total del mercado de indumentaria.

Esta situación está desencadenando procesos de competencia desleal, pérdida de fuentes de trabajo y merma de producción en la industria local de ropa y textiles.

Según Castagneto, Argentina se está convirtiendo en destino de excedentes textiles de otros países, en un proceso que describe como de “exportación de residuos”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas