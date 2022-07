Aseguran que una reciente encuesta «destrozó» a Javier Milei

Los partidos políticos empiezan a delimitar los nombres de los candidatos para las PASO 2023. Uno de los confirmados como Javier Milei fue medido por Zuban Córdoba & Asociados que asegura que sufrió una nueva caída en su imagen.

«Sus últimas intervenciones en el debate público como su opinión sobre la libre portación de armas, la existencia de un mercado de tráfico de órganos, entre algunas de las frases, provocaron un fuerte rechazo por parte de la opinión pública y que se vio reflejada en las estadísticas que presentó el sondeo de la consultora», indicó el portal EncuestasArgentinas.com.ar.

Según la encuesta de Zuban Córdoba, la imagen negativa del economista alcanzó un 60,4% y en cuanto al positivo acumuló un total de 31,7% y alcanzó un nuevo récord pesimista en cuanto a su intención de voto. Por el momento, enfrentan un proceso de cambiar la imagen para poder establecerse como tercera fuerza en las PASO.

Las declaraciones de Javier Milei



A través de su cuenta de Twitter, la consultora indicó: “¿En cuánto tiempo puede pasarse de ser una de las figuras mejor evaluadas a ser una de las que peor diferencial tienen? En el caso de Javier Milei, esa respuesta es: en semanas. La otrora brillante figura outsider tiene en nuestro último estudio un récord de 60% de negatividad”.

En algunas de sus últimas intervenciones, como la entrevista que participó con el periodista Ernesto Tenembaum en el medio Radio Con Vos, le preguntaron sobre el tráfico de niños en el mercado y Milei contestó: “Yo si tuviera un hijo no lo vendería, pero de nuevo, no es lo que está discutiendo la sociedad argentina, quizá de acá a 200 años, qué se yo, pero hay ahí un problema de consistencia porque si hablamos del mundo anarcocapitalista no sería presidente, porque en el anarcocapitalismo no hay presidente”.

Luego de estas afirmaciones participó de otra entrevista, pero esta vez en el programa de Luis Majul en el canal La Nación+, y luego de la confrontación con el periodista señaló que él filosóficamente es “anarcocapitalista”, pero que en la vida real es “minarquista”, luego de condenar la venta de niños, retrocediendo en su posición en la estación radial.

Ficha técnica de la encuesta



Ámbito: República Argentina

Instrumento de recolección de información: Cuestionario estructurado.

Trabajo de campo: 27 a 29 de Junio del 2022.

Error de muestreo: + / – 2,19 %.

Población objeto de estudio: Población general mayor de 16 años

Procedimiento de muestreo: Según fracción y radio censal.

Segmentos de ponderación: Género, edad, zona y último voto a presidente

Afijación: Proporcional

Técnica de recolección de información: Cuestionario Online

Tamaño de la muestra: 1600 casos

Nivel de confianza: 95%