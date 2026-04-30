Pablo Moyano agitó la interna del PJ: “Que se dejen de joder con los egos y se junten de una vez”.

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, habló sobre la interna peronista, en el marco de la marcha que organizó la CGT por el Día del Trabajador: “Que se dejen de joder con los egos, que se junten de una vez y se digan lo que se tengan que decir”, manifestó ante la prensa.

“Hoy está Axel (Kicillof), no sé si Sergio (Massa), y si también está el pastor (Dante Gebel). No sé si habrá otro candidato más del peronismo. Tiene que haber una gran interna, una gran PASO y que el pueblo peronista y trabajador elija su candidato”, expresó.

Asimismo, subrayó que existe un profundo malestar social debido a la crisis económica que el atribuyó a la gestión del presidente Javier Milei y aseguró que “se tiene que profundizar este plan de lucha” con un próximo paro general.

En la misma línea, indicó que este Gobierno es “una vergüenza” y que el Presidente “nos toma el pelo, se caga de risa e insulta a todo el mundo”: “Ayer (en el Congreso) insultó a los compañeros de la Izquierda y a ustedes (periodistas) les dice chorros y corruptos”, agregó.

Respecto a la presentación del informe de gestión que llevó adelante el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que fue “una payasada” y sostuvo que el recinto estaba lleno de “traidores peronistas» que votaron la reforma laboral.

“Los gobernadores, senadores y diputados peronistas de Misiones, Córdoba, Tucumán y Salta son los traidores que llegaron con el voto de los laburantes. ¿Ellos se van a hacer cargo cuando les caguen la indeminización o las horas extras a los trabajadores? Ellos votan y se borran”, sentenció.

Para finalizar, indicó que, más allá de conmemorar el Día del Trabajador, esta movilización “expresa la bronca y el rechazo hacia esta política económica” que se ve “todos los días en la calle” como sucede con la inflación, el desempleo, los cierres de empresas: “No hay un futuro que una familia pueda proyectar», agregó.

“Todo este desastre económico que está llevando el Presidente y su banda, que hoy nos gobierna, están produciendo esta marcha. Yo no quiero que esto sea sólo por el Día del Trabajador o como fue la del 24 de Marzo…quiero que se extienda a un verdadero plan de lucha”, concluyó.

Con información de la agencia Noticias Argentinas