Un director argentino busca recuperar un archivo fotográfico perdido hace 150 años

Equipo de recuperación del archivo y la historia de José Francisco Ayerza.

Pablo Ayerza impulsa la recuperación del archivo y la historia de su bisabuelo, José Francisco Ayerza, uno de los fundadores de la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados (SFAA), el primer club fotográfico del país.

A fines del siglo XIX, la SFAA no solo funcionó como una escuela fotográfica, sino que también reunió uno de los archivos más importantes de la época, con imágenes documentales sobre paisajes, costumbres y vida cotidiana en Argentina. Su objetivo era claro: utilizar la fotografía como herramienta para construir y difundir la imagen de una nación moderna.

Dentro de ese proyecto, Ayerza desarrolló una extensa producción de negativos centrados en Buenos Aires, los tipos populares urbanos y las actividades rurales, con el gaucho como figura central. Su trabajo buscaba traducir en imágenes el universo narrativo de Martín Fierro, uno de los textos fundacionales de la identidad argentina.

Hoy, más de un siglo después, su bisnieto retoma ese legado a través de un proceso de investigación, digitalización y puesta en valor del archivo original. El proyecto propone no solo preservar este material histórico, sino también devolver al presente una mirada visual sobre los orígenes culturales del país, combinando patrimonio, tecnología y reconstrucción histórica.