¿Qué dijo Manuel Adorni en su 1era conferencia de prensa tras reabrir la sala de periodistas?

El jefe de Gabinete Manuel Adorni brindó una conferencia de prensa tras reabrir la sala de periodistas de Casa Rosada y volvieron a preguntarle por las irregularidades en su patrimonio.

En conferencia de prensa Manuel Adorni destacó este lunes 4/5 la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que permitirá a los argentinos ofrecer sus productos con mejores condiciones de acceso a uno de los mercados más grandes del mundo. A su vez, anunció la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con el objetivo de que “cada vez haya más empresas contratando y más trabajadores”.

En conferencia de prensa desde Casa Rosada, Adorni señaló que el acuerdo, tras 27 años de negociaciones, impulsará las inversiones, dado que la Unión Europea es la principal fuente de inversión extranjera directa en la Argentina, con un stock cercano a los 75 mil millones de dólares.

Se trata de la mayor zona de libre comercio del mundo, con impacto en sectores como la industria automotriz y agropecuaria. “Antes vivíamos en un país que, lejos de potenciar el talento argentino, asfixiaba a los productores con infinitos obstáculos y regulaciones ridículas”, afirmó, y agregó: “la apertura comercial siempre trae más inversiones, más crecimiento y más empleo, y es el único camino posible hacia la prosperidad de los argentinos”.

Reforma laboral

Por otro lado, el jefe de Gabinete anunció que hoy se reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que posibilitará aliviarle la carga al sector privado con una reducción del 89% en el monto de las contribuciones patronales que enfrenta el empleador para todos los nuevos trabajadores que contrate durante los próximos 4 años.

Además, adelantó que el FAL será reglamentado en los próximos días y permitirá asistir a empleadores en el pago de indemnizaciones. “Necesitamos recomponer ese vínculo sagrado entre trabajador y empresa para que cada vez haya más empresas contratando y más empleados”, sostuvo, y añadió: “Con el FAL y el RIFL nuestro país está cada vez más cerca de acribillar al gran enemigo de la prosperidad de los argentinos: la informalidad laboral”.

En otro orden, Adorni informó que la Secretaría de Energía dispuso una bonificación extraordinaria del 25% en el subsidio al gas, que se suma al 50% general vigente. “Esto significa que todos los usuarios de gas natural y propano por red recibirán un 75% de bonificación en mayo frente a la situación internacional que generó una suba de los precios”, explicó.

Compras para las Fuerzas Armadas

Asimismo, comunicó que el presidente Javier Milei firmó el decreto 314/2026 para poner en marcha el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA), que destina el 10% de lo recaudado por ventas y concesiones de bienes del Estado al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.

Por último, informó que el Ministerio de Salud actualizó las normas del Sistema Nacional de Sangre para mejorar la seguridad en donaciones y transfusiones, y que se otorgaron excepciones tributarias a Belgrano Cargas y Logística S.A. para proyectos de inversión ferroviaria.

Sin respuestas sobre su patrimonio

Consultado sobre las inconsistencias y falta de respuestas sobre su patrimonio, Adorni contestó: «Ya di explicaciones, y si tuviera que dar más las daré en el único ámbito competente, la Justicia. Como hay una investigación en curso no responderé sobre aspectos específicos, porque no me lo permite la investigación. Somos los primeros en respetar la división de poderes, no obstruiremos el avance de la investigación. Aún no venció el plazo de mi última declaración jurada, será en ese plazo en que sea formulada el correspondiente detalle de mi patrimonio integral actualizado».

A continuación, los puntos más destacados de la conferencia:

✅ “Quiero hacer una mención a un hecho ocurrido en esta casa que constituyó una falta grave a la seguridad de Casa de Gobierno”.

✅ “Hace algunos días tomamos conocimiento de una filmación, mediante una cámara espía en espacios no autorizados, por parte de un periodista acreditado”.

✅ “Después de una semana de evaluación, Casa Militar, en conjunto con la Secretaría de Comunicación y Medios, adoptó un nuevo protocolo. Los invito a retomar la actividad diaria a partir de hoy”.

✅ “Entró en vigencia el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Implica que los argentinos ofrecerán sus productos con mejores condiciones de acceso a uno de los mercados más grandes del mundo”.

✅ “La Unión Europea va a eliminar aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur”.

✅ “La apertura comercial siempre trae más inversiones, más crecimiento y más empleo, y es el único camino posible hacia la prosperidad de los argentinos”.

✅ “Al régimen de incentivo de la formalización laboral se le sumará próximamente el Fondo de Asistencia Laboral. Esta herramienta permitirá asistir a empleadores en el pago de indemnizaciones”.

✅ “El presidente Javier Milei firmó el decreto 314/2026, que pone en marcha el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino”.

✅ “Se realizaron importantes cambios en el Registro Nacional de Armas. Se endurecieron los requisitos para obtener la habilitación de legítimo usuario”.

✅ “El Ministerio de Salud actualizó las normas del Sistema Nacional de Sangre para garantizar mayor seguridad a los pacientes y a los donantes”.

✅ “Se otorgaron exenciones tributarias para el Proyecto de Fortalecimiento de Ferrocarriles”.

✅ “La Secretaría de Energía fijó una bonificación del 25% que se suma al 50% vigente. Esto significa un 75% de bonificación en el mes de mayo”.