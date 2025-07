ATE INDEC realizó un ruidazo y semaforazo en rechazo al aumento paritario

La junta interna de ATE INDEC realizó un ruidazo y un semaforazo en el Obelisco para exigir una recomposición salarial real, el pase a planta del personal precarizado y la reincorporación de los despedidos, tras denunciar una pérdida del 27% del poder adquisitivo desde el cambio de gobierno.

La junta interna de ATE INDEC llevó a cabo este jueves una jornada de protesta en reclamo de una recomposición salarial urgente para los trabajadores del organismo estadístico nacional. La medida incluyó un ruidazo en la sede del INDEC y un posterior semaforazo en el Obelisco porteño, a partir del mediodía, para visibilizar el profundo malestar del personal frente al último acuerdo paritario alcanzado.

Desde la agrupación gremial denunciaron que el aumento salarial otorgado es claramente insuficiente, ya que no logra compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos meses. Entre los principales argumentos, ATE INDEC señaló que:

. La variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 39,4%;

. En el mismo período, los salarios del sector solo crecieron poco más del 20%;

. Desde el inicio del gobierno de La Libertad Avanza, los trabajadores del INDEC han sufrido una pérdida del 27% en su poder de compra real.

Ante este panorama, el sindicato exige:

. Un piso salarial igual al valor de la Canasta de Ingresos Mínimos, que en junio se estimó en $1.869.924;

. La compensación inmediata de la pérdida salarial acumulada;

. El pase a planta permanente del personal precarizado;

. Y la reincorporación de los trabajadores despedidos.

“La situación salarial es crítica. No podemos aceptar paritarias que no cubren ni la mitad de lo que hemos perdido. Estamos hablando de trabajadores que procesan la información económica del país y cuyos ingresos no reflejan esa realidad”, indicaron desde ATE INDEC.

La jornada de lucha busca instalar el reclamo en la agenda pública y presionar al Estado empleador para que convoque a una revisión paritaria seria y acorde al contexto inflacionario.

Fuente: Infogremiales