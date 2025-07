Google Argentina deberá indemnizar a un hombre que apareció desnudo en Street View

Un vecino de Bragado, en la provincia de Buenos Aires, le ganó un juicio a Google, que deberá indemnizarlo con una suma superior a los 16 millones de pesos, tras haberse publicado una imagen suya completamente desnudo en Google Street View. La foto fue captada dentro del patio de su domicilio en 2017 y, según la Justicia, se violaron sus derechos a la intimidad y a la imagen.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (Sala H) revocó el fallo de primera instancia y condenó a Google Argentina SRL y Google Inc. a compensarlo por el daño causado a su privacidad y su dignidad. El monto base es de tres millones de pesos, pero los intereses acumulados desde 2017 elevan la cifra considerablemente.

El incidente ocurrió cuando una imagen publicada por Street View mostraba el frente de la casa del hombre, captando desde un ángulo tal que se lo veía completamente desnudo de espaldas en su patio, detrás de un muro de unos dos metros. La fotografía fue reproducida por un medio local y luego por un canal de televisión, lo que provocó burlas en el entorno del afectado y afectó su vida personal y profesional, ya que trabajaba como policía. Según explicó en la demanda, a partir de ese momento prácticamente dejó de salir de su casa salvo para ir a trabajar.

El hombre inició acciones legales no solo contra Google, sino también contra los medios que difundieron la imagen, basándose en la violación de los artículos 52 y 53 del Código Civil y Comercial, que protegen la reputación, la honra y el derecho a la propia imagen.

En primera instancia, el juez Eduardo Caruso desestimó el reclamo y adoptó un tono irónico, responsabilizando al propio afectado por lo sucedido y afirmando que el verdadero perjuicio lo sufrieron sus vecinos. Incluso consideró que la demanda era un intento de obtener una ganancia económica sin fundamento.

Derechos en tensión

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones consideró que el fallo anterior no tuvo en cuenta que, en una ciudad pequeña como Bragado, basta con identificar el domicilio para que todos supieran de quién se trataba. Además, los jueces señalaron que el caso ponía en tensión el derecho a la información con los derechos constitucionales a la intimidad y la imagen.

Google intentó defenderse argumentando que el rostro del hombre no era visible y que la toma de imágenes por Street View está habilitada por las autoridades. No obstante, el tribunal recordó que la responsabilidad en estos casos es objetiva, es decir, no importa si se cumplió con normas técnicas o permisos: lo relevante es el daño causado.

Negligencia de Google

Por eso, los camaristas consideraron que la empresa fue negligente al permitir que la imagen estuviera disponible en su plataforma, y ordenaron su eliminación inmediata, además de imponer una multa de 100 mil pesos diarios por cada día que continuara visible. “Nadie desea ser visto por el mundo en su desnudez”, afirmaron en una frase que pareció responder directamente al fallo inicial.

Mientras que los medios que difundieron la imagen quedaron exentos de responsabilidad, Google deberá pagar no solo los 3 millones fijados como indemnización inicial, sino también los intereses acumulados desde septiembre de 2017, lo que eleva la suma a más de 16 millones de pesos.

Fuente: InfoGEI