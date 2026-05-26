Bernardo Biella cruzó a Milei por la quita en pasajes gratuitos para discapacidad y pacientes oncológicos

El diputado nacional por la Provincia de Salta, Bernardo Biella, expresó su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de eliminar las compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

Para el legislador la eliminación del esquema de compensación “podría generar dificultades operativas que terminen afectando a quienes más necesitan del sistema para acceder a tratamientos médicos, controles de salud y atención especializada”.

“Las políticas públicas deben tener sensibilidad social y contemplar especialmente a quienes enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad”, planteó el diputado por Innovación Federal

Biella expresó preocupación por el impacto que la medida podría generar en la prestación efectiva del servicio y sostuvo que resulta necesario garantizar mecanismos de control para asegurar que las empresas continúen cumpliendo con la entrega de pasajes gratuitos establecidos por ley.

Asimismo, remarcó que las personas con discapacidad, pacientes trasplantados y familias que atraviesan tratamientos oncológicos “no pueden quedar en el medio de una discusión presupuestaria” y reclamó que el Gobierno nacional avance en soluciones que permitan preservar derechos adquiridos.

Finalmente, el legislador pidió abrir instancias de diálogo entre Nación, las empresas transportistas y organizaciones vinculadas a la discapacidad y la salud para evitar que modificaciones administrativas terminen impactando sobre sectores que requieren acompañamiento permanente del Estado.

El Gobierno argumenta un cambio de modelo económico

La Secretaría de Transporte fundamentó la decisión en la transformación del esquema regulatorio que atraviesa el sector desde la implementación del nuevo marco de libertad tarifaria aprobada en 2024.

Según los argumentos oficiales, las compensaciones habían sido creadas en un escenario donde existía fuerte regulación estatal sobre precios y tarifas. Con la desregulación implementada posteriormente, el Gobierno considera que desaparecieron las razones estructurales que justificaban esos aportes económicos.

La decisión se inscribe además dentro del proceso de reducción de subsidios y redefinición del rol estatal impulsado por la administración de Javier Milei, una política que continúa generando fuertes debates políticos y sociales.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y deja sin efecto el régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a empresas alcanzadas por la normativa nacional vinculada a transporte gratuito para sectores protegidos por las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.

Desde el Gobierno sostienen que la modificación responde al nuevo esquema regulatorio vigente para el transporte interjurisdiccional, donde las compañías cuentan con libertad para definir precios, recorridos y modalidades de servicio. Bajo ese argumento, el Ejecutivo considera que las empresas pueden absorber esos costos dentro de su estructura económica sin necesidad de asistencia estatal.

La resolución aclara que los derechos vinculados al acceso gratuito al transporte no se modifican y que las empresas continúan obligadas a garantizar pasajes sin cargo para las personas alcanzadas por la legislación vigente. Además, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) continuará fiscalizando el cumplimiento del sistema.