¿CFK a Alberto?: «Que te pongan una banda no significa que te den el poder»

En su discurso de apertura de la decimocuarta sesión plenaria de Eurolat, la vicepresidenta Cristina Fernández hizo una alusión que pareció dirigida al presidente Alberto Fernández, con quien se encuentra distanciada en medio de una fuerte interna en la alianza de gobierno.

«Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión, la toma y esa decisión es respetada por el conjunto de la sociedad», dijo Cristina Fernández ante un auditorio lleno de militantes que festejó sus internvenciones e ironías.

«Que te pongan una banda y te den el bastón no significa que te den poder. Ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer», afirmó ante los parlamentarios de latinoamérica y Europa, mientras los militantes kirchneristas dentro en el Centro Cultural Kirchner estallaban en aplausos y cánticos.

Críticas al neoliberalismo

Más allá de la alusión a la interna del gobierno, Cristina Fernández también volvió a hacer mención a su tema recurrente del law fare, recordó medidas adoptadas durante su gestión en materia económica, cuestionó los pagos a los fondos buitre y al FMI y realizó una crítica el «neoliberalismo» en el marco de la pandemia y ante el avance de las ideas libertarias.

En esa línea, reclamó «una ingeniería nueva para abordar el problema de la desigualdad» tras la pandemia de coronavirus y defendió al Estado.

La Vicepresidenta señaló que «la pandemia ha trastocado vidas, gobiernos y el planeta entero» y que «acentuó trágicamente la desigualdad». Pero que «vino a reinstalar la idea del Estado».

En ese sentido, preguntó: «¿Alguien se ha preguntado lo que hubiera sido de la vida de todos si los Estados no hubieran intervenido construyendo hospitales y negociando vacunas para salvarnos?»

Derecho internacional

En otro pasaje de su discurso, la vicepresidenta recordó las resoluciones de las Naciones Unidas que Inglaterra incumple en relación a la ocupación de las islas Malvinas y dijo que se necesitan «normas de derecho internacional que sean respetadas por todos los países, sin ningún tipo de distinción».

«Que nos atengamos al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas es una gran idea que no se aplica y que el mundo requiere», dijo al referirse a una propuesta de los copresidentes de la Eurolat.

De los cinco países que conforman el Consejo de Seguridad con silla permanente y derecho a veto, todos -salvo China- en algún momento no han respetado las normas del derecho internacional. Hemos denunciado el doble estándar de las potencias que se creen por encima de los países y no respetan el derecho internacional. La ocupación por la fuerza de Malvinas encuentra el Reino Unido apoyado por otras potencias que, cuando no les conviene apoyar una invasión, la rechaza, y, cuando les conviene porque son sus aliados, está todo bien», agregó.

Qué es el Eurolat

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) la integran 75 eurodiputados y 75 representantes de los parlamentos de América Latina y el Caribe.

Este año le toca a la Argentina ser sede de las reuniones del Eurolat, que debatirán bajo la consigna «Una recuperación económica justa e inclusiva en paz».

También discutirán sobre cooperación penal y el problema del discurso del odio; la realidad de las nuevas plataformas digitales y el seguimiento de los acuerdos de comercio, entre otros temas.