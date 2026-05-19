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Dominique Metzger defendió a Nelsón Castro porque debía ganar el Martín Fierro: “Respeto a todo, pero…”

Dominique Metzger y Nelsón Castro.

Dominique Metzger y Nelsón Castro.

Redacción 4SEMANAS 0 Comment , ,

La periodista Dominique Metzger defendió públicamente a Nelson Castro luego de que el conductor no ganara una de las ternas de los Premios Martín Fierro de Televisión 2026 y expresó su descontento mediante un mensaje publicado en redes sociales tras la ceremonia realizada en el Hotel Hilton de Buenos Aires.

La comunicadora escribió en X —antes Twitter—: “Respeto todo pero, ¿cómo no lo ganó Nelson?”. Seguido, Metzger enumeró las coberturas de Castro: “Dos guerras, la muerte del Papa —Francisco— y los astronautas a la Luna”.

No obstante, la conductora mantuvo un deje de tranquilidad: “Igual, la mejor con el resto de los colegas masculinos, pero ¡Nelson lo dio todo! Besos, me voy a dormir”, relató junto a un emoticón de desconcierto.

Metzger comparte la conducción de “Telenoche” con Castro y salió a respaldarlo luego de que el periodista no resultara ganador en el rubro Labor Periodística Masculina, categoría que compartía con Rolando Graña -que se llevó el galardón-, Mauro Szeta y Germán Paoloski.

La ceremonia fue conducida por Santiago del Moro y transmitida por Telefé, con una gala que incluyó homenajes y reconocimientos especiales a distintas figuras de la televisión. Por su parte, el texto de Dominique alcanzó casi 145 mil vistas, casi 8 mil “Me gusta” y un debate de más de 300 comentarios.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

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