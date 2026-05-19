Escapadas para el 25 de mayo: vivir la tradición argentina en Buenos Aires y alrededores

El próximo fin de semana largo se presenta como la oportunidad ideal para hacer una pausa, salir de la rutina y redescubrir las tradiciones argentinas a través de fiestas populares, gastronomía típica y celebraciones patrias en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y CABA.

Con la llegada del 25 de mayo, diferentes destinos bonaerenses se preparan para celebrar una de las fechas más emblemáticas del calendario argentino con propuestas que combinan cultura, música, historia y sabores tradicionales. Desde peñas folklóricas y fogones criollos hasta ferias artesanales y espectáculos en vivo, el fin de semana largo invita a viajar y vivir el espíritu patrio desde adentro.

En este contexto, Plataforma10 destaca el creciente interés por las escapadas cortas durante los feriados y comparte algunos eventos para quienes buscan un plan distinto, conectado con la identidad y las costumbres argentinas. Desde la plataforma señalan que fechas como esta concentran una mayor demanda de pasajes hacia destinos del interior bonaerense, especialmente entre quienes planean viajes de pocos días.

Fiesta Provincial “La Criolla” – Villa Gesell

Del 23 al 25 de mayo, Villa Gesell celebrará una nueva edición de “La Criolla”, una fiesta que busca revalorizar la identidad nacional a través de tradiciones gauchas, gastronomía y espectáculos folklóricos.

Habrá shows en vivo de agrupaciones locales y regionales, danzas típicas, patio gastronómico con locro, asado y comidas tradicionales, además de una feria con más de cien artesanos y productores locales.

Lugar: Acceso Norte, intersección de Avenida Buenos Aires y Alameda 219. Entrada: libre y gratuita.

¿Cómo llegar? A través de Plataforma10, los viajes en micro desde Retiro están disponibles a partir de $48.300 por tramo, con una duración estimada de entre 5 y 7 horas.

Edición del Fogón Patrio – Villa Ventana (24 de mayo)

Villa Ventana se suma a los festejos con una jornada criolla pensada para disfrutar en familia, entre sabores regionales, música y paisajes serranos.

El evento se realizará el domingo 24 de mayo e incluirá propuestas gastronómicas durante todo el día, música en vivo, danzas folklóricas y visitas guiadas a las históricas ruinas del Club Hotel, uno de los íconos turísticos de la región.

Lugar: Confitería del Club Hotel de la Ventana. Entrada: disponible a través de la Municipalidad o en puerta.

¿Cómo llegar? En Plataforma10 los pasajes desde Retiro arrancan en $54.000 por tramo, con una duración aproximada de entre 8 y 9 horas

Encuentro Criollo – Florentino Ameghino

El lunes 25 de mayo, Florentino Ameghino celebrará una nueva edición de su Encuentro Criollo, una propuesta que reúne tradiciones, música y gastronomía popular.

La jornada contará con desfile de caballos criollos, espectáculos folklóricos, fogón, feria de artesanos y emprendedores, además de clásicos de la cocina argentina como locro, empanadas y pasteles.

Las actividades comenzarán con un acto oficial y desfile de instituciones y agrupaciones tradicionalistas por las calles de la ciudad.

Lugar: Plaza Principal de Ameghino. Entrada: libre y gratuita.

¿Cómo llegar? Desde Buenos Aires, Plataforma10 ofrece viajes en micro desde Retiro a partir de $44.000 por tramo, con una duración estimada de entre 7 y 8 horas.

Fiesta Patria – CABA

La Ciudad de Buenos Aires también tendrá múltiples propuestas para celebrar la Revolución de Mayo, con actividades culturales y gastronómicas en distintos puntos turísticos.

Entre los principales espacios se destacan la Feria de Mataderos, con shows folklóricos, desfiles de carruajes y comidas típicas, y el Centro Cultural 25 de Mayo, que ofrecerá una proyección de la obra “Margarita en el Tornú” y contará con la participación de Julio Duplaa, Urquiza Coral y Bárbara Grabinsky en distintas presentaciones.

Además, monumentos emblemáticos como el Obelisco y el Puente de la Mujer se iluminarán con los colores patrios, acompañando una ciudad que se llenará de banderas argentinas y actividades alusivas.

Entrada: la mayoría de las actividades serán libres y gratuitas. Consultar en la página del Gobierno de la Ciudad.

¿Cómo llegar? Para quienes viajen desde el interior hacia CABA, Plataforma10 ofrece pasajes a Retiro desde Córdoba a partir de $35.000 por tramo (entre 9 y 10 horas de viaje); desde Paraná, también desde $35.000 por tramo (entre 6 y 8 horas); y desde Rosario, desde $19.800 por tramo (entre 4 y 5 horas).

Frente a este mapa de eventos con tinte nacional, que celebran la identidad y cultura argentina, Plataforma10 sigue conectando destinos para que los viajeros puedan redescubrir el país y sus propias provincias con una mirada cultural.

En el sitio web y la app oficial de Plataforma10 es posible encontrar todos los recorridos disponibles, medios de pago y promociones vigentes para el fin de semana largo del 25 de mayo. Los pasajes para esta fecha ya están disponibles en plataforma10.com.ar y en la app.

Sobre Plataforma10

Es la primera compañía argentina en ofrecer pasajes de micro a costos accesibles y con un servicio confiable. Conecta con más de 300 importantes empresas de transporte y llega a más de 20.000 destinos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Lleva más de 20 años en el mercado y su servicio es sinónimo de confianza y calidad.