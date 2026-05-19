Se agravó la crisis del PAMI y los odontólogos dejaron de atender a los afiliados

La Asociación de Profesionales APPAMIA anunció la suspensión de la atención odontológica para afiliados del PAMI por falta de pagos y atraso en las prestaciones.

La Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), entidad que representa entre otros sectores a odontólogos prestadores, anunció la suspensión de la atención odontológica para afiliados del organismo ante la falta de pagos y el agravamiento de la situación económica que afecta a los profesionales.

La decisión fue comunicada mediante un documento firmado por referentes de la entidad, donde denuncian incumplimientos por parte del PAMI en las retribuciones por capitación desde febrero de 2026 y retrasos en la restitución de sumas vinculadas a prótesis odontológicas adelantadas por los propios profesionales desde diciembre de 2025.

En el comunicado, APPAMIA sostiene que los odontólogos “no pueden continuar con su trabajo” porque ya no cuentan con recursos para afrontar materiales e insumos esenciales para la atención. Además, responsabilizan directamente al INSSJP por la situación y advierten que las autoridades “deberán responder ante los pacientes por la situación de abandono que han provocado”.

Se acentúa la crisis en el PAMI

La medida profundiza un escenario que desde hace meses viene mostrando fuertes señales de deterioro dentro del PAMI. Los conflictos por pagos atrasados, honorarios desactualizados y demoras administrativas ya habían derivado en reclamos de distintos sectores prestadores y en protestas de médicos de cabecera en diferentes puntos del país.

Semanas atrás, profesionales médicos realizaron un paro de 72 horas en reclamo por la falta de actualización de ingresos y los atrasos en los cobros, una situación que ya había generado preocupación por el impacto sobre la atención primaria de millones de jubilados y pensionados.

En paralelo, prestadores y trabajadores vienen alertando sobre un contexto de creciente incertidumbre dentro de la obra social, atravesado por ajustes, tensiones internas y cambios en los esquemas de contratación y administración. Diversos sectores vienen advirtiendo que el deterioro financiero y operativo amenaza directamente la continuidad de prestaciones esenciales.

Crisis estructural en la obra social de los jubilados

En medio del conflicto, trascendió que el PAMI se habría comprometido a efectuar pagos pendientes durante este martes con el objetivo de destrabar la situación y permitir la restitución de la atención odontológica para los afiliados. Sin embargo, hasta el momento persiste la incertidumbre entre los profesionales y los pacientes respecto de la normalización efectiva del servicio.

La suspensión de la atención odontológica aparece ahora como una nueva expresión de esa crisis estructural. El conflicto no solo expone las dificultades económicas que denuncian los profesionales, sino también el temor creciente entre los afiliados por la posibilidad de perder acceso a servicios básicos de salud en medio de un escenario cada vez más inestable.

Con información de agencia MundoGremial