Qué dijo Javier Milei en el Malba: Inflación, apretón monetario y «marcianos» maravillados

El presidente Javier Milei participó del evento del VALO en el Malba. Prometió seguir «apretando la política monetaria», «derrotar la inflación» y agregó: «si viniera un marciano diría que la reconstrucción de este país es maravillosa».

«Nosotros tenemos una política de apretón monetario y estamos convencidos en seguir en ese camino hasta que no terminemos de derrotar la inflación. Es decir, no vamos a ceder ni un ápice en la lucha contra la inflación», prometió Javier Milei este martes en el Malba.

En otro tramo de su discurso, planteó: “si de repente llega un marciano a la Argentina y el marciano quiere saber cómo está la Argentina” (…) “para ver qué medidas se está tomando, mira el Boletín Oficial y mira los números”. En esa línea, añadió que el marciano realiza ese análisis concluye que “esta reconstrucción es maravillosa” y que el país “está en camino de que en 30 años va a ser una de las principales potencias mundiales”.