Dónde será el paro de colectivos de UTA de este viernes 14/8

Tras el fracaso de las negociaciones paritarias de los choferes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), anunció un paro de colectivos por 24 horas para este viernes 14 de agosto.

El gremio exige equiparar los salarios de las provincias con el piso acordado para el AMBA, mientras la cámara empresaria FATAP reclama a Trabajo que dicte una conciliación obligatoria.

La brecha salarial entre el transporte de pasajeros de la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las provincias volvió a detonar un conflicto a escala federal. Tras culminar sin avances la última audiencia paritaria ante las autoridades de la Secretaría de Trabajo de la Nación, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos de corta y media distancia por 24 horas en todo el interior del país para este viernes 14 de agosto, medida que comenzará a regir desde las 00:00 horas.

La paritaria de choferes del interior lleva tres meses sin definiciones

La resolución del sindicato conducido por Roberto Fernández se adoptó luego de que la representación empresarial de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) no presentara ninguna oferta concreta de recomposición salarial, en el marco de una negociación paritaria que ya acumula más de tres meses de estancamiento.

En la audiencia participaron por la UTA el secretario general adjunto, Jorge Kiener, y el secretario del Interior, Luis Arcando. En tanto que, por la patronal, se hicieron presentes autoridades como José Cano (presidente de FATAP) y los directivos Daniel Orell, Gustavo Mirá, Gustavo Larrea, Lorena Vercelli, José Andrés Vidal, Marcelo Lischet y Claudio Mohr.

La brecha salarial con el AMBA y el reclamo salarial de la UTA

El objetivo central de la organización gremial es homologar en todo el territorio nacional los valores recientemente alcanzados para los choferes del AMBA. A fines de julio, el gremio que conduce Roberto Fernández selló para la jurisdicción metropolitana un esquema escalonado que fija para los trabajadores del sector un haber básico de $1.645.721,36 en julio, $1.676.990,06 en agosto y $1.707.175,88 a partir de septiembre, sumado a un bono no remunerativo de $170.000 y viáticos diarios de hasta $22.000.

Actualmente, los básicos en el interior rondan los $1,5 millones. Frente al estancamiento, los paritarios sindicales asentaron en el acta oficial que «la situación se ha tornado insostenible» y cruzaron la postura patronal: «No vamos a aceptar que el salario de los trabajadores quede subordinado indefinidamente a cualquier circunstancia. La obligación de negociar de buena fe exige que la discusión paritaria se traduca en propuestas concretas destinados a preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, y no en una sucesión indefinida de condicionamientos», apuntaron.

A su turno, los representantes de la FATAP sostuvieron que las asimetrías en el reparto de los subsidios estatales y el retraso tarifario en las distintas jurisdicciones provinciales y municipales impiden asumir nuevos compromisos de costos de masa salarial sin un auxilio presupuestario del Gobierno nacional.

Las empresas piden a Trabajo que dicte la conciliación obligatoria para frenar el paro de colectivos

Ante el anuncio del paro de colectivos, la cámara empresaria solicitó de inmediato a la autoridad laboral dependiente del Ministerio de Capital Humano la aplicación del encuadre legal fijado por la Ley N° 14.786. El objetivo empresarial es que la Nación dicte la conciliación obligatoria antes del inicio del viernes para obligar al gremio a suspender la huelga por un lapso de 15 días.

En caso de que la Secretaría de Trabajo dicte la medida de contención en las próximas horas, las partes deberán deponer cualquier acción directa y acudir a la próxima audiencia de negociación fijada para el miércoles 19 de agosto a las 13:00. En caso contrario, el servicio público de colectivos permanecerá paralizado durante todo el viernes en la totalidad de las provincias y ciudades del interior del país.

Con información de agencia MundoGremial