Los políticos ya trabajan en las elecciones: Karina Milei con Macri y Kicillof con Massa y Máximo

El peronismo y el oficialismo aceleran sus movimientos de cara a 2027. Kicillof, Massa y Máximo Kirchner se reunieron para coordinar una estrategia electoral, mientras que el PRO y La Libertad Avanza iniciaron conversaciones para ordenar su relación política.

El escenario político comenzó a moverse con miras a las elecciones de 2027. Mientras el peronismo buscó recomponer sus lazos internos, el oficialismo y el PRO iniciaron conversaciones para ordenar su relación política. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, el diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, y el titular del Frente Renovador, Sergio Massa, se reunieron en las últimas horas en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires junto a gobernadores y jefes parlamentarios del peronismo. El encuentro marcó el primer acercamiento entre Kicillof y Máximo Kirchner después de varios meses de diálogo interrumpido y tuvo como eje la discusión sobre el futuro de las elecciones primarias (PASO), frente a la intención del gobierno de Javier Milei de eliminarlas o modificarlas.

El cónclave del PJ y la estrategia por las PASO

En el encuentro participaron los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), el senador Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y los presidentes de los bloques peronistas en el Congreso, José Mayans (Senado) y Germán Martínez (Diputados). La reunión se desarrolló bajo un fuerte hermetismo y tuvo como principal coincidencia avanzar políticamente para evitar que las PASO sean eliminadas.

Uno de los organizadores de la cumbre, José Mayans, destacó el saludo afectuoso entre Kicillof y Máximo Kirchner y señaló en declaraciones a Radio 10 que «la PASO es una herramienta electoral importante, en la que los partidos políticos pueden participar con las fórmulas que quieran». Mayans también afirmó que «la reunión fue buena» y que «estamos dispuestos a trabajar todos juntos, tener alternativa muy distinta a la de Milei». La duración del encuentro, de unas cuatro horas, y la presencia de dirigentes con aspiraciones presidenciales como Kicillof, Massa y Zamora alimentaron versiones sobre una posible agenda política más amplia, aunque desde los sectores involucrados insistieron en que «se habló estricta y solamente de las PASO».

La interna peronista y los desafíos de la unidad

El Congreso aparece como el ámbito central para llevar adelante la estrategia de mantener las primarias, que dentro del peronismo podría ofrecer una herramienta para resolver las diferencias entre los sectores kicillofistas y cristinistas. Sin embargo, no se descarta que los sectores referenciados con Kicillof y Máximo Kirchner concurran a las elecciones con listas separadas. La reunión también representa el primer episodio de diálogo entre Kicillof y Máximo Kirchner después de varios meses de conversaciones interrumpidas. El gobernador riojano Ricardo Quintela había intentado acercarlos una semana atrás durante una reunión en su provincia, pero no logró concretar un encuentro entre ambos.

El encuentro entre PRO y LLA en la Casa Rosada

En paralelo, el PRO y La Libertad Avanza se sentaron en una misma mesa para intentar ordenar su relación política. El encuentro se llevó a cabo desde las 11 en la Casa Rosada y reunió a Diego Santilli y Eduardo «Lule» Menem, por el Gobierno, con Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, en representación del PRO. La reunión se produjo después de una conversación telefónica de unos 30 minutos entre el expresidente Mauricio Macri y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La idea que comenzó a tomar forma contempla una mesa que pueda abarcar distintos frentes de la relación entre ambos espacios: la agenda electoral, el trabajo parlamentario, el vínculo cotidiano entre dirigentes y la coordinación dentro del Gobierno. «Será parte electoral, parte de trabajo diario, parte parlamento y parte del Gobierno», describieron fuentes al tanto de las conversaciones, que resumieron el objetivo con una frase: «La idea es trabajar juntos para blindar el cambio».

Los desafíos de la negociación entre el PRO y LLA

El encuentro de este jueves no tuvo como objetivo cerrar una alianza electoral, sino abrir formalmente una instancia de diálogo. En ambos sectores reconocen que todavía existen diferencias y que el primer paso será recuperar un vínculo político que en los últimos meses estuvo marcado por cruces y desconfianzas. Desde la Casa Rosada también bajaron las expectativas respecto de un acuerdo inmediato. «Será una primera reunión para empezar a transitar el camino de un posible acuerdo, obviamente, pero recién va a ser la primera reunión», señalaron fuentes oficiales.

La negociación ya empezó en la provincia de Buenos Aires, donde Sebastián Pareja, titular de LLA en el distrito, comenzó a negociar con dirigentes del PRO y también con sectores de la UCR para avanzar en un esquema electoral común de cara a 2027. El objetivo libertario es construir una estrategia que le permita disputar la Gobernación y ampliar su presencia en los municipios bonaerenses. La reunión de hoy busca justamente empezar a ordenar esas diferencias. Antes de discutir nombres, candidaturas o lugares en las listas, tanto en el PRO como en LLA coinciden en que deberán generar un mecanismo de negociación que permita construir confianza y establecer reglas para los próximos acuerdos.