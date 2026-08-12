Supermercados Toledo también en crisis y posterga el pago del 60% de los salarios adeudados

El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) denunció que la empresa Toledo se negó a abonar el 60% del salario pendiente antes del 18 de agosto.

El gremio calificó la postura como una «postergación» que profundiza la incertidumbre y la crisis que afecta a los trabajadores, quienes ya realizan asambleas en los lugares de trabajo.

La tensión en la cadena de supermercados Toledo escaló este lunes luego de una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Representantes del SECZA y el cuerpo de delegados exigieron el «pago inmediato» de la totalidad de los salarios adeudados. Sin embargo, la empresa manifestó que no abonaría antes del 18 de agosto el 60% restante de los haberes correspondientes, luego de haber depositado solo el 40%. Para el gremio, esta postura «mantiene la incertidumbre y la preocupación» entre los empleados y sus familias.

Otro conflicto

La situación actual se da a apenas dos meses de que la cadena supermercadista, que cuenta con casi 1.400 trabajadores, protagonizara un conflicto similar.

En junio, la empresa había depositado inicialmente solo el 50% del salario de mayo, aunque luego canceló la totalidad de la deuda tras una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y la intervención gremial. Ahora, el nuevo incumplimiento reaviva la preocupación sobre la estabilidad financiera de la firma.

Desde el SECZA cuestionaron que la empresa postergue el pago y reclamaron que cumpla con sus obligaciones salariales en tiempo y forma.»Los salarios de los trabajadores no pueden ser utilizados como una variable de ajuste», sostuvo el sindicato en el comunicado.

La audiencia terminó sin una respuesta que conformara al sindicato, por lo que los trabajadores continuarán realizando asambleas en sus respectivos lugares de trabajo y permanecerán en estado de alerta, analizando nuevas medidas de fuerza si no hay una solución.

Con información de agencia Infogremiales