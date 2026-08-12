Otra encuesta donde Javier Milei es superado por Myriam Bregman, Kicillof y Cristina Kirchner

La diputada nacional de izquierda Myriam Bregman es la dirigente política cin mejor imagen positiva según una encuesta nacional. Le sigue el gobernador Axel Kicillof y luego la expresidenta Cristina Kirchner.

La dirigente izquierdista es la única de los 16 dirigentes evaluados por el trabajo que tiene más imagen positiva que negativa, en un ranking en el que el presidente Javier Milei queda en cuarto lugar empatado con la senadora oficialista Patricia Bullrich.

Así lo indica un sondeo del Observatorio de Psicología Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizado entre el 28 y el 31 de julio, que abarcó un universo de 2.895 encuestados con un margen de error de +/- 2%.

Bregman del 3% al 44%

El trabajo de campo destaca que la dirigente del PTS, que en la primera vuelta presidencial del 2023 sacó menos de 3%, obtiene en este sondeo un 44% a favor, -43% en contra y 13% de «no sabe/no contesta.

«El segundo y tercer lugar es para dos dirigentes del peronismo/kirchnerismo que mantienen una puja interna. Kicillof registra un voto favorable de +43%, y una imagen negativa de – 54%, mientras que la ex presidenta tiene +40%, – 58%.

En cuarto y quinto lugar de los dirigentes con mejor imagen positiva se completa con Milei y Bullrich, ambos empatados en un 38% de valoración favorable y los dos con un -61% de imagen negativa.

El resto…

Luego aparecen el jefe de Gabinete, Diego Santilli con +29 y -50; el ex ministro de Economía Sergio Massa, con +29% y -67% negativa, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien registra +29% positiva y -59% negativa.

El informe destaca que, salvo Bregman, los otros 15 dirigentes evaluados presentan una imagen negativa superior a la positiva, una característica que se repite en los relevamientos de opinión pública de los últimos años.

Luego siguen la vicepresidenta Victoria Villarruel y Mauricio Macri, ambos con 28% de imagen positiva. Sin embargo, el expresidente concentra un nivel de rechazo mayor, con 70%, frente al 63% de la vice.

Karina Milei y los gobernadores

Karina Milei, en tanto, obtiene +23% de imagen positiva y -68% negativa, mientras que el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro alcanza también un +23% de valoración favorable, aunque con solo -46% de rechazo y un 31% de «no sabe/no contesta».

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, registra 23% de imagen positiva, 44% negativa y 33% de «no sabe/no contesta».

El ranking se completa con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien obtiene +13% de imagen positiva, -56% negativa y 31% de desconocimiento; el exgobernador sanjuanino Sergio Uñac, con +12%, -27% y 61%, respectivamente; y el pastor e influencer Dante Gebel, con +7% de imagen positiva, -38% negativa y 55% de «no sabe/no contesta».

Con información de agencia NA