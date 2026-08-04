Dos encuestas muestran a Javier Milei alejándose de la posibilidad de reelegir en primera vuelta

Alto rechazo de los encuestados al rumbo que lleva el gobierno. (Gráfico: Zuban-Córdoba/InfoGEI)

Dos sondeos nacionales realizados a fines de julio proyectan un escenario electoral para 2027 en el que el presidente Javier Milei no logra reunir las condiciones para un triunfo en primera vuelta. Las consultoras Zuban Córdoba y CB Global Data coinciden en que el mandatario se ubica entre el 32% y el 34% de los votos, muy por debajo del 40% requerido por la ley electoral, y con el peronismo acechando a escasa distancia.

Según el relevamiento de CB Global Data, en un escenario de división del peronismo, Milei obtiene el 32,4% de los votos, contra el 15,2% de Cristina Kirchner y el 14,7% de Axel Kicillof. La suma de ambas opciones peronistas (29,9%) deja al Presidente con una ventaja de apenas 2,5 puntos, dentro del margen de error.

En un eventual balotaje, Kicillof aparece mejor posicionado que la exmandataria: Milei aventaja al gobernador bonaerense por 43% a 41,6%, mientras que frente a Cristina la diferencia se amplía a 44,88% contra 39%.

Por su parte, el trabajo de Zuban Córdoba mide por espacios políticos y parte de la hipótesis de un peronismo unido. En ese escenario, el peronismo supera a La Libertad Avanza: 31,3% contra 28% cuando el PRO está en la contienda, y 35,3% contra 33,8% en un mano a mano sin la fuerza macrista.

La desaprobación del Gobierno nacional alcanza el 65,3%, la imagen negativa de Milei trepa al 61% y el 61,9% de los consultados dice que votaría por un cambio de gobierno en 2027. Los números dibujan un escenario de polarización extrema, donde el oficialismo muestra un piso firme pero sin margen para crecer, y el peronismo se mantiene como la principal alternativa, aunque con la incógnita de su unidad y su candidato.

Fuente: InfoGEI