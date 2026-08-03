Banco Provincia anunció las nuevas promociones en agosto con la Cuenta DNI

Todas las promos, descuentos y reintegros de la billetera digital de Banco Provincia, durante agosto. (Imagen: Prensa BP/InfoGEI)

La billetera digital de Banco Provincia, vuelve a ofrecer una amplia batería de descuentos para acompañar el consumo cotidiano de las y los bonaerenses. Comercios de cercanía, ferias y mercados, garrafas, gastronomía y cuotas sin interés, entre los principales beneficios del mes.

Durante el mes de agosto, la Cuenta DNI vuelve a ofrecer descuentos en distintos rubros para acompañar el consumo diario de sus más de 10 millones de usuarios en CABA y todo el territorio bonaerense.

Entre las principales novedades, la promoción de gastronomía vuelve a concentrarse en los fines de semana y contará con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

En tanto, el beneficio para locales gastronómicos de YPF Full continuará vigente los sábados y domingos, también con un tope de reintegro de $8.000. Además, se mantienen los descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, garrafas y marcas destacadas.

Detalle de todas las promos

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000.

Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $45.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.

Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000.

YPF Full (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación.

Fuente: InfoGEI