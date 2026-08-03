Radiografía del empleo en Argentina: un mapa de habilidades y empleabilidad.

El Observatorio de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral presentó su informe de “Empleabilidad y demanda laboral” correspondiente al primer trimestre de 2026. El estudio, que analiza más de 38.000 avisos en plataformas digitales, destacando una fuerte demanda de perfiles comerciales y operativos en todo el país.

Durante el periodo analizado, se registraron 18.959 avisos en ZonaJobs y 19.909 en LinkedIn. Con un fuerte componente tradicional, la demanda laboral argentina expone los sectores que lideran la búsqueda: comercial, ventas y negocios, que concentran el 24,3% de los avisos; administración, contabilidad y finanzas representan el 13,1%, producción y manufactura aporta el 10,5%; abastecimiento y logística el 7,5%; y oficios suma un 7,3%.

El informe resulta en un mapa de habilidades, lo que buscan las empresas. Y destaca que la empleabilidad hoy requiere una combinación equilibrada entre “habilidades blandas” y conocimientos técnicos. Entre las capacidades más solicitadas, la responsabilidad, la proactividad y la comunicación aparecen de forma recurrente.

En cuanto a las skills técnicas o de dominio (excluyendo las blandas), los rankings están encabezados por: ventas y administración, que son transversales a todos los sectores; control de calidad, especialmente relevante en áreas productivas; herramientas y lenguajes, donde Excel e inglés se consolidan como requisitos clave, mientras que en plataformas como LinkedIn ganan terreno SAP y Python.

Desigualdad territorial y realidades locales. Los datos por aglomerados urbanos del INDEC muestran la heterogeneidad del país. Mientras que la tasa de desocupación nacional es del 7,8%, el impacto varía drásticamente según la región.

Puntos críticos: San Nicolás-Villa Constitución registra la desocupación más alta (10,4%) y la tasa de empleo más baja (39,2%). Como contrapartida, Santiago del Estero-La Banda presenta una desocupación de apenas el 0,7%, seguida por Jujuy-Palpalá con un 2,0%.

Asimismo, la disparidad en la demanda de perfiles está marcada por las economías locales, mientras en la Provincia de Buenos Aires sobresale el sector de Producción, en CABA destacan los saberes en tecnología e inglés, y en Neuquén, la minería, el petróleo y el gas.

El informe advierte que la presencialidad domina el mercado con un 81,8% de los avisos, mientras que el formato híbrido representa el 15,0% y el remoto solo el 3,2%. Además, el 94,2% de los puestos son de jornada completa (full-time), lo que representa una barrera de acceso para personas con restricciones de movilidad o responsabilidades de cuidado.