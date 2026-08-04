Lionel Messi donó 80 mil euros para reconstruir la Sierra Oeste de Madrid tras los incendios.

Lionel Messi donó 80.000 euros para colaborar con la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, afectada por uno de los incendios forestales más graves de las últimas décadas en la región, luego de que representantes del futbolista se comunicaran con el Gobierno madrileño para canalizar el aporte mediante la vía oficial habilitada para los damnificados.

La donación fue confirmada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de una publicación realizada en su cuenta de la red social X.

“Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”, expresó la funcionaria.

Según informaron desde el Ejecutivo regional, integrantes del entorno del capitán de la Selección argentina se contactaron para conocer el procedimiento correspondiente y, posteriormente, realizaron la transferencia mediante el canal creado para recibir contribuciones.

El dinero será destinado a las tareas de recuperación de los municipios afectados por el avance de las llamas, que dañaron viviendas, infraestructura, áreas rurales y una extensa superficie natural.

El incendio afectó a 17 municipios, arrasó más de 27.000 hectáreas y obligó a evacuar o confinar a alrededor de 55.000 personas, antes de poder ser estabilizado tras una semana de intenso trabajo por parte de los equipos de emergencia.

La Comunidad de Madrid habilitó el sistema de donaciones el pasado 29 de julio y desde entonces recibió cerca de 200 mil euros, por lo que el aporte de Messi representa una parte considerable de la recaudación conseguida hasta el momento.

La región también puso en marcha un programa de asistencia y reconstrucción para acompañar a las familias damnificadas, recuperar las zonas naturales destruidas y restablecer las actividades económicas de las localidades golpeadas por el fuego.

El gesto del rosarino volvió a trascender el ámbito deportivo, al colaborar con una ciudad en la que protagonizó durante años algunos de los partidos más importantes de su carrera con Barcelona y la Selección argentina.

Con información de la agencia Noticias Argentinas