El rechazo al proyecto de Ley de Tierras predominó en las redes

Javier Milei y el cartel de rechazo a la Ley de Tierras que impulsa su gobierno.

Un informe sobre la interacción acerca de la Ley de Tierras, en redes sociales, afirmó que existe un rechazo significativo ante el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que impulsa el Gobierno Nacional.

En el estudio realizado por la consultora QSocial sobre la conversación digital acerca de este tema, señalaron una “asimetría brutal”, debido a que de “1.220 publicaciones que van en contra” de la sanción de este proyecto: “Solo existen 73 a favor”, añadieron.

Asimismo, se destacó que La Libertad Avanza (LLA) “perdió la batalla del nombre” y que en las publicaciones de los usuarios se refieren, directamente, a “Ley de Tierras”. Incluso, cuando se utilizan buscadores para conocer de qué trata el proyecto, la pregunta que aparece con mayor frecuencia es “¿Qué es la Ley de Tierras?”.

Para finalizar, aseguraron que esta discusión instaló ciertas dificultades para comprender cuál es el tema que realmente se debate. Consideran que el “problema” más importante es que los “datos concretos no circulan”: La Patagonia, por ejemplo, tiene “más de 100.000 interacciones”, pero Iguazú (40% extranjerización) aparece en solo 12 publicaciones.

Por último, indicaron que el Observatorio de Tierras, de la Universidad Buenos Aires (UBA) detectó 36 departamentos con extranjerización arriba del 15% y “esa escala no se está comunicando”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas