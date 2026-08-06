Rechazo a la Ley de Tierras: se espera un fuerte operativo frente al Congreso.

La movilización en rechazo a la Ley de Propiedad Privada que se debatirá este jueves en el Senado, aunque ya se bajó su capítulo más polémico, se concentrará frente al Congreso y contará con un fuerte operativo de seguridad, en una coordinación conjunta entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y las autoridades de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

En las inmediaciones, habrá un importante vallado y estarán presentes decenas de efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad; el objetivo será impedir cualquier tipo de cortes de calle que pretendan llevar a cabo los manifestantes y, de esa manera, garantizar el protocolo antipiquetes.

Por otra parte, se espera que las fuerzas de seguridad también realicen controles preventivos en las calles principales, que incluyen las avenidas Rivadavia, Entre Ríos y Callao y que comprende desde Hipólito Yrigoyen hasta Riobamba.

Las concentraciones principales comenzarán entra las 12 y las 14 y se prevé que el pico de la movilización sea cerca de las 17. Durante toda la jornada, se recomienda evitar la circulación en vehículos particulares dentro del cuadrante comprendido por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy Pueyrredón y 9 de Julio.

Las personas que utilicen transporte público deberán tener en cuenta que, aquellas líneas que atraviesan la zona del Congreso, presentarán desvíos en sus recorridos.

La CGT y las dos CTA (Trabajadores y Autónoma) realizaron este miércoles una conferencia de prensa para expresar su rechazo al proyecto de ley de «extranjerización» de las tierras, antes de la movilización que llevarán a cabo contra esta iniciativa del Gobierno.

Con información de la agencia Noticias Argentinas