En la PBA empezaron a vacunar a 100 mil adolescentes

Un total de 100 mil jóvenes de entre 12 y 17 años, priorizados por tener factores de riesgo frente al coronavirus, comenzaron a ser vacunados este martes en la provincia de Buenos Aires tras más de un año de extremos cuidados por la pandemia.

“Hoy Sara se aplica la primera dosis, en 20 y pico de días la segunda, se le controlarán los anticuerpos y si está todo bien, retomará las clases, ella empezó la secundaria el año pasado y solo fue 3 días”, comentó este martes en declaraciones que reprodujo la agencia estatal de noticias Télam Jorge Rodriguez Carmona, papá de Sara, de 13, quien este mismo martes se aplicó la dosis de Moderna, en Chivilcoy.

Sara tiene inmunodeficiencia común variable. “Ella en épocas normales hace vida normal pero tiene las defensas bajas y se tiene que cuidar mucho de cualquier virus”, comentó Jorge, quien la acompañó este mismo martes al vacunatorio.

Explicó que la joven es “muy sociable y deportista” y que, pese a haberse manejado “impresionante” con la virtualidad, “no ve la hora de retomar colegio y gimnasia deportiva y rítmica, y volver a ir a las casas de sus amigas”. “Quiere ver gente fuera de casa básicamente”, aseguró.

Jorge precisó que durante este tiempo no solo tuvo que tener muchos cuidados Sara, sino toda la familia. “No podemos traer el virus a casa así que estamos encerrados, me armé oficina en casa y la hermana más grande no estuvo yendo al colegio”.

En ese sentido, Gabriela Cruz, mamá de Benjamín celebró este martes la llegada del turno para la vacuna en la posta de vacunación de Vicente López.

“La vacuna le va a permitir hacer una vida muy similar a la que hizo durante la pandemia pero la diferencia es que no vamos a sentir que se está arriesgando y cómo eso lo podría afectar”, comentó en declaraciones que reprodujo la agencia Télam.

Benjamin, de 13 años, tiene una inmunodeficiencia común variable que lo obliga a aplicarse desde los 3 años gamoglobulina una vez al mes. “Hoy llego el día en que Benja estará vacunado y es una tranquilidad; sabemos que ya no vamos a correr tantos riesgos y vamos a empezar a vivir de una manera distinta”, agregó la mamá.

En ese punto, dijo: “Estoy orgullosa de formar parte de ‘Vacuna-me’, agradecida y emocionada por la gente que conocí en esta lucha que iniciamos hace un mes y medio”.

En su cuenta de Twitter, el ex ministro de Salud de la provincia y actual precandidato a diputado nacional, Daniel Gollan, también celebró el inicio de la vacunación para adolescentes con factores de riesgo: “Con mucha emoción, acaba de empezar la vacunación para menores en la provincia de Buenos Aires”, escribió.

En esa línea, Gollan, quien renunció a su puesto para ir como precandidato a diputado nacional, publicó una foto de un joven del que apuntó: “Joaquín tiene 13 años y fue el primero en Campana. La Provincia ya envió 100 mil turnos de los 117.460 menores inscriptos con situaciones de salud priorizadas”.

Según fuentes oficiales, recibirán dosis de la vacuna Moderna donada por Estados Unidos en 153 postas dispuestas para la vacunación pediátrica en los 135 municipios bonaerenses.