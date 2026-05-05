Informe: el sistema científico argentino perdió 6.237 empleos en la gestión de Milei

Según el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia Tecnología e innovación (CIICTI), la retracción del personal en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) alcanza los 7,7 puestos destruidos por día.

El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) atraviesa una profunda retracción de sus recursos humanos, registrando la pérdida de 6.237 empleos desde diciembre de 2023 a la actualidad. Los datos del último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia Tecnología e innovación (CIICTI) muestran que la planta total del sistema cayó de 75.057 a 68.730 puestos de trabajo desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Esta caída representa una destrucción de 7,7 puestos diarios, una magnitud de ajuste poco habitual a nivel mundial para planteles de personal altamente calificado.

El principal golpe se observa en los organismos dependientes de la Administración Pública Nacional (APN), que concentran la mayor parte de las pérdidas absolutas con 5.609 puestos menos en el período. Por su parte, el ámbito de las empresas y sociedades del Sector Público Nacional sufrió un descenso del 13,6% en su dotación de personal. Las instituciones del área advierten que el sector privado nacional carece de la escala necesaria para absorber tanto el empleo como la inversión destruida.

El impacto en CONICET y organismos descentralizados

El CONICET, principal organismo de ciencia del país, concentra más de un tercio de las bajas totales, con 2.365 cargos menos. Esta cifra se desglosa en 1.485 becas de formación de posgrado y 880 cargos de personal bajo convenio y administrativos. La situación resulta crítica, dado que durante 2024 la planta de investigadores se contrajo por primera vez en dos décadas, un estancamiento que volvió a repetirse en 2025.

Además del CONICET, otros organismos técnico-científicos sufrieron fuertes recortes en su dotación. El INTA perdió 836 trabajadores, mientras que el INTI registró una baja de 834 agentes, cifra que podría profundizarse en los próximos meses. En otro plano, la Secretaría de ICT sufrió una caída del 44,1% de su plantilla, y la Agencia I+D+i redujo su dotación en un 43,1%.

El sector aeroespacial y empresas del Estado

El desmantelamiento de las capacidades también impacta en el sector aeroespacial y las empresas del sector público. Fábricas y operadoras estratégicas como NASA, FADEA y ARSAT experimentaron una reducción constante de personal en los últimos meses. El informe destaca que estas desvinculaciones contradicen de manera directa los anuncios oficiales sobre un supuesto relanzamiento del sector tecnológico y espacial en el país.

Mientras el sistema científico es a menudo cuestionado por su tamaño desde el oficialismo nacional, los datos reflejan que su masa crítica se encuentra por debajo de la tercera parte del promedio de los países de la OCDE. Mientras las naciones desarrolladas poseen 9,7 investigadores por cada 1.000 habitantes de la Población Económicamente Activa (PEA), la Argentina bajó de 3,0 a 2,8 investigadores por cada 1.000 habitantes, lo que consolida un proceso de desinversión y desarticulación del desarrollo nacional.

Con información de agencia MundoGremial