Kicillof acusó a Milei de que “está desfinanciando áreas enteras de ciencia y tecnología”

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes la presentación del nuevo Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC) en Vicente López, donde aseguró: “Apuntamos a consolidar una agenda de desarrollo”.

Se trata de un espacio que está destinado al diseño de políticas públicas con el fin de fortalecer la innovación, el desarrollo productivo y el empleo de calidad.

Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el presidente del COPEC e intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.

“La economía del conocimiento es una rama de enorme relevancia dentro de la matriz productiva bonaerense: este es un sector estratégico que, aun en medio de las dificultades económicas que atravesamos, sigue invirtiendo en el país y generando empleo de calidad”, afirmó el jefe del Estado provincial, Kicillof.

Y sumó que “con la creación de este Consejo apuntamos a consolidar una agenda de desarrollo y a promover un espacio permanente de articulación y consenso que reúna las voces del sector privado, el sistema científico, las universidades y los trabajadores”.

También aprovechó para criticar al presidente Javier Milei al decir que “en un contexto de inmensos cambios tecnológicos en todo el mundo, aquí tenemos un Gobierno nacional que está desfinanciando áreas enteras vinculadas a la ciencia y la tecnología: estamos perdiendo capacidades construidas durante muchos años y sufriendo día a día la fuga de cerebros”.

Y señaló que “están provocando un daño inédito: cortar recursos para la investigación, maltratar a los investigadores y abandonar la ciencia inflige un daño incalculable al futuro de la Argentina”.

¿Qué brinda el COPEC?

En un comunicado de prensa, la provincia de Buenos Aires explica que “el COPEC funciona como un espacio permanente de articulación entre el Estado provincial y el ecosistema del conocimiento, con el fin de diseñar una agenda estratégica de políticas públicas que fortalezcan al sector”.

Del mismo forman parte más de 500 representantes de organismos de Ciencia y Tecnología, de empresas, de universidades, de cámaras y asociaciones empresarias, de sindicatos y de municipios bonaerenses.

Al respecto, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, sostuvo que “este nuevo ámbito nuclea a los diversos actores de la Economía del Conocimiento, para que juntos podamos pensar, implementar e impulsar al sector”.

Asimismo, agregó que “responde a la necesidad de contar con un ámbito de escucha, de búsqueda de puntos en común, porque a partir de propuestas, debates y el diseño de políticas públicas, nuestra sociedad podrá aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos que impone esta revolución tecnológica que vive el mundo”.

¿Por qué es tan importante la economía del conocimiento?

En otro pasaje del comunicado, la provincia marca que “la economía del conocimiento representa una de las mayores oportunidades de desarrollo económico para la Argentina y la provincia de Buenos Aires. Comprende áreas como la biotecnología, nanotecnología e ingeniería genética; software y servicios informáticos; industria aeroespacial y satelital; e inteligencia artificial y robótica, entre otras”.

A esto, el presidente del COPEC e intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, también dejó su sello sobre el Consejo. Declaró que “este Consejo es una gran novedad en un país donde falta diálogo” y subrayó que “por decisión de nuestro gobernador, sentamos en una misma mesa a grandes empresas, pymes bonaerenses, universidades, científicos, municipios y especialistas para debatir el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías”.

Por eso, agregó que “desde la provincia de Buenos Aires caminamos hacia el futuro con políticas de Estado que desarrollen y potencien a la economía del conocimiento”.

En la parte final, el gobernador Kicillof remarcó que “el COPEC nace en la provincia bajo la premisa de que gobernar es crear trabajo: en los países que son protagonistas de la revolución tecnológica actual se ve una intervención crucial del Estado para planificar y acompañar a quienes están dispuestos a invertir”.

Y sostuvo que “nuestro país merece un lugar estratégico y protagónico, y no lo va a alcanzar si destruye sus universidades y su entramado científico y tecnológico: el único camino al desarrollo es con más ciencia, producción y soberanía”.

¿Quiénes expusieron en el COPEC?

Durante la jornada, expusieron el presidente de Polo IT La Plata, Gastón Menvielle; la rectora de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandra Zinni; y su par de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco; la presidenta de Bedson S.A., Alicia Romero de Colusi; el presidente de ARGENCON, Sebastián Mocorrea; el CEO de Crux Aerospace, Pablo Hollar; y el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT), Pablo Wisznia.

También estuvieron la jefa de Asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Salud, Nicolás Kreplak; los subsecretarios de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero; sus pares de Industria y Pymes, Mariela Bembi; de Gobierno Digital, Sandra D’Agostino; de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Jefatura de Asesores, Ayelén Borda; y de Políticas Culturales, Victoria Onetto; el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Roberto Salvarezza. Además, el senador Germán Lago; los diputados provinciales Mariano Cascallares y Diego Nanni; los intendentes de Florencio Varela, Andrés Watson; de La Matanza, Fernando Espinoza; de San Martín, Fernando Moreira; de Ituzaingó, Pablo Descalzo; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; los dirigentes Jorge Ferraresi y Alberto Descalzo.

Con información de la agencia Noticias Argentinas