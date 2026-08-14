Kicillof cargó contra Milei por la obra pública y le pidió por la gestión de una autopista paralizada

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó al presidente de la nación, Javier Milei, y le pidió que le transfiera la gestión de una importante autopista, inconclusa, con 30 kilómetros por hacer para su finalización.

Se trata de la Autopista Presidente Perón, cuya obra está frenada desde diciembre del año 2023. Por eso, el ministro de Obras Públicas e Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, le solicitó de manera formal al ministro de Economía, Luis Caputo, la concesión. Además, le hizo el reclamo sobre las competencias para un tramo de la Ruta Nacional 33.

En relación con la Autopista Presidente Perón, desde la provincia de Buenos Aires estiman la millonaria suma de 45 millones de dólares en inversión para poder culminar las obras que completarían los faltantes 31 kilómetros, que representan algo más del 25% de la autopista que conecta el norte con el sur del conurbano bonaerense.

En este sentido, desde la gobernación bonaerense indicaron que “hace 22 meses que no se mueve un metro cuadrado de tierra y no se enciende una máquina en ese emprendimiento que impacta sobre 12 millones de personas. Falta menos del 30% para el final y Milei abandonó todo”.

En tal sentido, el ministro Gabriel Katopodis dijo que “el 29 de mayo de 2024 tuvimos la primera reunión, en la Casa Rosada, solicitando el traspaso; eso fue dos jefes de gabinete atrás de este gobierno”, marcó.

Y sostuvo que “no les interesa lo que suceda con 12 millones de bonaerenses que necesitan esa autopista, ni el progreso de esas comunidades”. También agregó que es “muy raro que quieran gobernar la provincia a la que perjudican todos los días”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas