Milei vuelve a la actividad y participará de la 23ª edición del Council of the Americas

El presidente Javier Milei confirmó su asistencia a la 23ª edición del Council of the Americas, la tradicional conferencia internacional organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El encuentro se llevará a cabo este jueves 20 de agosto, desde las 8:15, en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires, y reunirá a destacados referentes de los sectores público y privado para debatir sobre las perspectivas políticas y económicas del país.

Junto al Jefe de Estado, la nómina de funcionarios nacionales confirmados incluye al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Asimismo, dirán presente por el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, en tanto que en los próximos días se terminará de definir el cronograma completo de expositores y líderes del sector privado.

El evento estará encabezado por sus anfitriones tradicionales: Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y Susan Segal, presidenta y CEO de AS/COA.

Con información de la agencia Noticias Argentinas