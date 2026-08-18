La ex novia de Cerimedo fue atacada a balazos y relacionó el hecho con la causa Andis

Nadia Shirley Beller Delgado, ex novia de Fernando Cerimedo, fue atacada a balazos y relacionó el hecho con la causa Andis.

Nadia Shirley Beller Delgado, ex novia de Fernando Cerimedo, acusó este martes al ex asesor de Javier Milei por el ataque a tiros que sufrió el lunes por la noche, al tiempo que también lo relacionó con delitos de corrupción y lavado de dinero en Argentina y Bolivia.

En declaraciones a Radio Rivadavia sostuvo que Cerimedo era su amante y la mandó a matar porque ella iba a denunciarlo por agresiones.

Al ser consultada sobre por qué cree que fue el ex asesor de Javier Milei quien envió a los sicarios, la mujer respondió: “Porque él sabe que yo conozco muchas cosas y porque yo le dije que iba a denunciar las agresiones”.

La mujer aseguró que Cerimedo y su esposa Natalia Basil filtraron los audios que derivaron en la investigación por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y también lo acusó de “lavar dinero” en Bolivia.

“Ellos sí filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei, eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado”, subrayó.

Beller Delgado dialogó con Rivadavia mientras continúa internada en terapia intensiva tras los cuatro disparos que recibió en la puerta de un hotel en Santa Cruz, Bolivia.

La mujer aseguró que está embarazada “de cuatro semanas” y que Cerimedo es el padre.

En la entrevista, contó que cuando lo conoció ella sabía que él “era casado”, pero que le dijo que “estaba separado de su esposa (Natalia Basil) porque ella lo había engañado cuando estaba embarazada de su segundo hijo y el niño no era de él”.

“Teníamos una relación buena, él me contaba absolutamente todo. En abril yo le descubro mensajes románticos con la madre de sus hijos. Él siempre me dijo que no había visto la necesidad de divorciarse, pero que ahora que estaba conmigo lo iba a hacer. Me dijo que nunca la tocó, pero que fingió enamorarla para que ella no viniera a Bolivia”, relató Beller Delgado.

Subrayó que después de ese episodio, ella empezó a reclamarle “muchas cosas, sobre el tema de ella (la esposa) y de Andis”.

“Él me cuenta muchas cosas, como que ellos sí filtraron los audios, porque yo le dije ´Es una corrupta´ y dice: ‘No, que va a ser ella corrupta si ella fue la que filtró los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei’. Él sabe que yo eso lo tengo grabado”, resaltó.

Beller Delgado también detalló que tiempo después descubrió otra infidelidad de parte de Cerimedo y afirmó que él la golpeó cuando fue a confrontarlo por esa situación.

“Yo estoy segura de que ha sido él”, enfatizó sobre la autoría intelectual de su ataque a tiros.

“Cuando yo le dije que lo iba a denunciar, me pidió tiempo. Ahora entiendo que era tiempo para organizar y matarme”, destacó.

Y agregó: “No me siento segura en mi país, estoy con la plena certeza de que va a mandar gente que termine de hacer lo que no hicieron. Me pusieron una sola policía mujer de escolta, no tengo seguridad”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas