La Unión de Usuarios Viales alertó por el mal estado de las rutas: “No están preparadas”

En una entrevista radial publicada por el portal “Noticias Ruta 5”, Ignacio Zavaleta, referente de la Unión de Usuarios Viales, realizó un contundente diagnóstico sobre el estado de la red vial nacional, cuestionó la falta de políticas de Estado continuas y reclamó por obras clave como la autovía de la Ruta Nacional 5.

En medio de jornadas con intensa niebla, pidió extremar los cuidados al volante y recordó que no debe usarse la baliza en movimiento, sino circular con luces bajas y faros antiniebla cuando estén disponibles.

Sin embargo, Zavaleta fue enfático al señalar que el problema no se limita a las condiciones climáticas: “Nuestras rutas no están preparadas ni siquiera para andar un día de sol a las cuatro de la tarde, mucho menos con niebla. No hay marcadores reflectantes ni la infraestructura necesaria para brindar seguridad”. En esa línea, criticó la falta de continuidad en la planificación vial: “Cada cambio de gobierno vuelve a empezar de cero. Nunca se concluyen las obras y cada vez estamos más lejos del ideal de seguridad y conectividad que necesita el país”.

Sobre la transformación de la Ruta 5 en autovía, afirmó que la viabilidad técnica está demostrada desde hace más de veinte años y que el financiamiento no debería ser un obstáculo, sino la decisión política. También señaló puntos críticos como el cruce de las rutas Nacional 33 y Provincial 60, donde reclaman una rotonda para reducir la siniestralidad. En otro tramo de la charla, Zavaleta cuestionó las declaraciones de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y aseguró que el organismo solo busca que el país junte dólares para pagar la deuda, sin importar el bienestar argentino.

Además, confirmó que presentó una nota ante el Senado por las declaraciones del presidente Javier Milei hacia autoridades brasileñas, al considerar que un jefe de Estado debe cuidar su investidura y hablar en nombre de todos los argentinos. Por último, adelantó que elevará nuevas actuaciones ante la Defensoría del Pueblo bonaerense para reclamar que no se cobren peajes mientras las concesionarias no cumplan con las obras comprometidas, y reiteró la necesidad de seguir reclamando por canales institucionales aunque las expectativas sean bajas.

Fuente: InfoGEI