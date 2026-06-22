Manuel Adorni anunció que Fabián Fernández es el nuevo Secretario de Comunicación.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que Fabián Fernández es el nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. El profesional, que estaba desempeñándose en YPF, será el reemplazante de Javier Lanari.

El ministro coordinador decidió comunicar la noticia vía X y le dedicó unas palabras: “Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa”.

“En una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el Presidente de la Nación ha decidido designar a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa”, expresaron en el oficialismo para presentar al nuevo funcionario.

“Especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa, durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión, y desde 2023 se desempeñó exitosamente al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF”, agregaron

“Desde la Secretaría de Comunicación y Prensa trabajará de manera coordinada con el Vocero Presidencial, Adrián Ravier, para acompañar y comunicar los desafíos de esta nueva etapa de la Argentina”, indicaron.

Y concluyeron: “Su incorporación contribuirá a consolidar una comunicación alineada con el proceso de transformación que atraviesa nuestro país, en un contexto de estabilización económica, recuperación de la inversión y crecimiento sostenido”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas