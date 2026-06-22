POLÍTICA 

Manuel Adorni anunció que Fabián Fernández es el nuevo Secretario de Comunicación

Manuel Adorni anunció que Fabián Fernández es el nuevo Secretario de Comunicación.

Manuel Adorni anunció que Fabián Fernández es el nuevo Secretario de Comunicación.

Redacción 4SEMANAS 0 Comment , ,

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que Fabián Fernández es el nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. El profesional, que estaba desempeñándose en YPF, será el reemplazante de Javier Lanari.

El ministro coordinador decidió comunicar la noticia vía X y le dedicó unas palabras: “Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa”.

“En una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el Presidente de la Nación ha decidido designar a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa”, expresaron en el oficialismo para presentar al nuevo funcionario.

“Especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa, durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión, y desde 2023 se desempeñó exitosamente al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF”, agregaron

“Desde la Secretaría de Comunicación y Prensa trabajará de manera coordinada con el Vocero Presidencial, Adrián Ravier, para acompañar y comunicar los desafíos de esta nueva etapa de la Argentina”, indicaron.

Y concluyeron: “Su incorporación contribuirá a consolidar una comunicación alineada con el proceso de transformación que atraviesa nuestro país, en un contexto de estabilización económica, recuperación de la inversión y crecimiento sostenido”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.