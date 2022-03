“Más allá del discurso vemos que en Merlo la educación y la salud tampoco son prioridad”

Al salir de la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Merlo, el Concejal por el PTS-FITU David Maidana declaró: “A pesar de las palabras de la Intendenta en Merlo vemos las consecuencias de seguir los lineamientos de ajuste impuestos por el FMI. Tanto en educación como en salud. En el distrito no se garantizan los establecimientos educativos, como el caso de la Media 17, la secundaria N°1 donde se prendió fuego un salón, la Media 15 de Pontevedra que también está con problemas edilicios como tantas otras. Esto sumado a que los docentes precarizados por Kicillof en ATR no tienen garantizada la continuidad laboral y los derechos elementales. Una realidad que viven también nuestros estudiantes y sus familias que la única perspectiva que tienen es un trabajo precario. Vienen llevando adelante ataques constantes a la educación pública y a la juventud que se van a agravar si continuamos el camino del ajuste como quiere el Fondo”.

Y resaltó: “También lo vemos en la salud, que tuvo tanta importancia en medio de la pandemia, pero cada vez es más claro que no es la prioridad de los diferentes gobiernos. Alcanza con ver el pésimo estado de los Hospitales en el distrito, o lo que viene sucediendo en la Clínica Provincial, donde sus trabajadores no cobran correctamente sus sueldos, Les decían que eran esenciales pero los tratan como descartables”.

Sobre los dichos de la Intendenta remarcó: “Es preocupante cómo Karina Menéndez se jactó de haber realizado 120 desalojos a las familias que no tienen donde vivir, aunque no nos sorprende porque es el camino que eligió el gobierno en Guernica. Además reconocieron la crítica situación que atravesamos bajo el gobierno del Frente de Todos al informar que 180.000 personas debieron alimentarse en diversos comedores por no poder cubrir la ración diaria de comida”.

Para finalizar declaró: “Nada bueno se puede esperar si avanza el pacto con FMI. Por eso la única forma de priorizar la salud, la educación y los intereses de la clase trabajadora es derrotar este acuerdo con el FMI en las calles. Por eso llamamos a movilizar este jueves al congreso, donde el gobierno y la oposición de derecha van a querer votar el acuerdo, tenemos que copar las calles para rechazarlo”.