Más quiebres de empresas, ahora de una contratista de Acindar: ¿hubo vaciamiento?

La quiebra fue decretada en instancia judicial. Se trataba de una constructora que operaba como contratista de Acindar en Villa Constitución. Hay temor de que se trate de un vaciamiento.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 2da Nominación de Villa Constitución decretó la quiebra de Pisi SRL a principios de junio. Se trata de una empresa constructora con sede en dicha ciudad santafesina que trabajó para el sector público y que operaba como contratista de la gigante siderúrgica Acindar.

La resolución judicial se tomó tras el reclamo de un acreedor por una deuda de honorarios profesionales originada en un juicio de desalojo.

Sospechas de vaciamiento

El expediente judicial reveló que la sociedad arrastraba incumplimientos desde hace tiempo y no respondió a los emplazamientos previos.

A raíz de esta quiebra, los acreedores y otros interesados han comenzado a seguir de cerca el proceso, sospechando incluso de un posible vaciamiento patrimonial ante la imposibilidad de cobro de sus acreencias.

La constructora se suma a la serie de empresas en grave estado en la zona y que tienen a Acindar como principal foco de conflicto. Es que desde la caída de la producción del inicio de la gestión Milei nunca pudo recuperarse y sus proyecciones optimistas fracasan sistemáticamente.

Con información de agencia Infogremiales