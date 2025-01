Mensaje de la China Suárez: «Si yo hablara vos te irías del país”

Tras una entrevista donde Pampita dijo que no ‘robaba maridos’ en lo que se interpretó como una alusión a Eugenia la China Suárez. En las últimas horas, ella hizo una historia en su cuenta de Instagram donde pareció responderle.

«Yo no le robo el marido a nadie» había dicho Pampita durante una entrevista donde le preguntaron sobre el caso Wanda Nara-Mauro Icardi-China Suárez.

En la entrevista, le preguntaron “a que celebrity le robaría el closet”, a lo que Pampita contesta que a Victoria Beckham. Con un tono gracioso, la periodista agregó: «De paso también le robamos al marido», en referencia al futbolista David Beckham. La modelo retrucó: “No, yo no le robo al marido a nadie”.

La China Suárez con Mauro Icardi.

Posteo de la China Suárez

Tras viralizarse la curiosa respuesta de Pampita, la China Suárez compartió en sus historias de Instagram un viejo clip de una de sus canciones con una particular elección en la letra.

“¿Cómo hacés para contar una versión que sabes que no es así? Si yo hablara vos te irías del país”, cantaba la China en su canción “Ay Ay Ay”.

Si bien algunos especulaban que era referido a Wanda Nara, la elección de la letra pareciera estar dirigido a la modelo tras unos audios que expuso la empresaria al inicio de su guerra mediática con Mauro Icardi.

“Jamás la voy a perdonar, hasta que no diga públicamente que mintió. A mi me ahorcó, me quería matar. No dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos. Después cuando él se dio cuenta de lo mala que era nos arrepentimos pero Dios todo lo ve. A mi me da igual que la gente me quiera, no hago nada para aparentar”, le confiesa Eugenia a Wanda en un audio.

Con información de agencia NA