Ahora sí Electrolux confirmó que deja de producir heladeras y peligran sus trabajadores

Finalmente, Electrolux confirmó que dejará de producir heladeras en su planta rosarina y están en riesgo 80 puestos de trabajo. Ya se abrieron retiros voluntarios.

La planta de la empresa de electrodomésticos Electrolux en Rosario confirmó que dejará de fabricar heladeras en la ciudad y en la provincia de Santa Fe, una decisión que afectará a cerca de 80 trabajadores. La compañía comenzó a ofrecer retiros voluntarios a los operarios.

En declaraciones al medio El Tres, el delegado de Electrolux, Adrián Cartazzo, brindó precisiones sobre el difícil panorama laboral: «Es triste porque no lo esperábamos y no se sabe cuál es el futuro, principalmente en el mundo. Hoy por hoy estamos muy complicados».

Hasta 80 despidos

La fábrica cuenta actualmente con una plantilla que ronda entre los 270 y 280 trabajadores, contemplando también al personal administrativo. Ante la interrupción de la línea de heladeras, que se suma a la previa decisión de dejar de ensamblar cocinas, la empresa deberá prescindir de un número importante de operarios. «Cerca de 70 u 80», calculó Cartazzo, al dimensionar el impacto directo de esta medida sobre el empleo local.

El esquema elegido por la firma para concretar la reducción de personal son los retiros voluntarios, una alternativa que genera dudas y miedos entre los obreros con más años de trayectoria en la planta. Al respecto, el delegado advirtió: «Hoy la situación es complicada porque tienen mucho miedo y están asustados por la reforma laboral. La gente que tiene mucha antigüedad tiene miedo de perder e irse después con la reforma nueva que no les conviene».

A la inquietud jurídica y de derechos adquiridos se le suma la asfixia económica cotidiana que padecen muchas familias. Según relató Cartazzo, otro de los factores de angustia son las obligaciones financieras que asumen los empleados al no llegar a fin de mes de manera holgada. Muchos toman compromisos «con tarjeta o con crédito bancario» y el dinero del retiro se destina «para pagar deudas y empezar de nuevo», lamentó.

Alivio

A pesar de las malas noticias vinculadas al cese de la fabricación de heladeras, la actividad productiva en la planta de Electrolux no se detiene por completo y los compromisos salariales se mantienen al día. Cartazzo confirmó que los empleados están cobrando sus sueldos en tiempo y forma. Además, la fábrica sigue operativa mediante el armado de otros equipos de la marca, específicamente freezers y lavarropas.

La involución en la cantidad de puestos de trabajo de la firma en la región es evidente si se mira hacia atrás en el tiempo. El delegado recordó que la compañía supo ser un pilar industrial y llegó a tener más de 700 trabajadores en la ciudad, un número que hoy quedó reducido a menos de la mitad.

De cara a lo que viene, los plazos del achique no son tajantes, ya que cada caso de retiro voluntario «se habla y se atiende personalmente», mientras desde el gremio aguardan un cambio de rumbo en las políticas del gobierno nacional. «Hay que esperar, sinceramente, que pase este gobierno y ver si el futuro del país es la industria; hoy por hoy no lo es», concluyó el delegado.

Con información de agencia Infogremiales