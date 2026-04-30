La CGT marcha a Plaza de Mayo: ¿Puede hacerle un 5to paro general a Javier Milei?

La Confederación General del Trabajo (CGT) se moviliza este jueves 30/4 a Plaza de Mayo en el marco del Día del Trabajador para expresar su malestar contra el rumbo económico del Gobierno.

Según anticipó Jorge Sola, uno de los cotitulares de la central obrera, la movilización no solo conmemora el 1° de mayo, sino que también pone en valor “la centralidad de Francisco, que a un año de su muerte sigue hablándole al mundo del trabajo, revitalizando los derechos, la dignidad del trabajo y la representación de las organizaciones gremiales”.

CGT: ¿Hay quinto paro general contra Milei?

En la conducción cegetista priorizan, por ahora, la demostración de fuerza en la calle antes de avanzar con una huelga. “No nos almorcemos la cena. Primero, la marcha”, señalaron desde el consejo directivo a La Nación. Sin embargo, en caso de concretarse, sería el quinto paro general de la CGT contra la gestión de Javier Milei, tras la primera huelga realizada el 24 de enero de 2024, a poco más de un mes de iniciado el mandato. El último, el pasado 19 de febrero.

La movilización contará con el acompañamiento de organizaciones aliadas, entre ellas la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que forma parte del entramado social vinculado a la central.

Sola dejó en claro que el escenario podría escalar tras la protesta. “Claramente,vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte. Me interesa el primer paso, que es mostrar en la calle el malhumor social que en todos lados se percibe”, afirmó el dirigente a la radio FutuRock. En ese sentido, vinculó el descontento no solo con la caída del consumo, sino también con el endeudamiento de las familias, la pérdida de empleo y el deterioro en la calidad laboral.

En la misma línea, Cristian Jerónimo, también integrante del triunvirato de conducción, sostuvo durante un encuentro sindical en Córdoba que “no hay margen para la tibieza” y que el movimiento obrero “tiene que estar de pie y organizado”, en referencia a la necesidad de una respuesta colectiva ante las políticas oficiales.

Contragolpe judicial por la reforma laboral

En paralelo, la CGT endurece su estrategia judicial frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal se declarara competente para analizar la constitucionalidad de la norma —en línea con la postura oficial—, desde la central cuestionaron el desplazamiento del fuero laboral.

Sola reclamó que el caso vuelva al juez natural, Raúl Horacio Ojeda, quien había fallado contra el Gobierno al suspender 82 artículos de la reforma. También planteó que, en su defecto, intervenga la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que actuó en el expediente inicial impulsado por el gremio de agentes de propaganda médica. “Si nada de esto sucede, vamos a presentar el recurso ante la Corte Suprema”, advirtió.

El dirigente, además, aseguró que “se han triplicado los conflictos sindicales” y precisó que el aumento se registra principalmente en el corazón productivo del país, con foco en Cuyo, Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, la movilización de este jueves aparece como un punto de inflexión para la CGT, que busca capitalizar el malestar social en las calles y definir los próximos pasos de un plan de lucha que podría escalar hacia una nueva huelga general.

Con información de agencia MundoGremial