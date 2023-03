Misión Comercial en Bangladesh: “Furor” por la yerba y el dulce de leche

En el marco de la visita oficial que realiza el canciller Santiago Cafiero a Bangladesh y que tuvo como hecho destacado la apertura el lunes de la nueva embajada argentina en aquel país, la Cancillería organizó más de 300 reuniones comerciales con los 20 empresarios nacionales que integran la comitiva en busca de ampliar las exportaciones al país asiático.

En este contexto, Cafiero destacó la importancia de la misión comercial al señalar: “Abrir mercados es una parte importante del trabajo que hacemos desde la Cancillería, que se va a consolidar también a partir de la apertura de nuestra embajada acá”.

“Estuvimos recorriendo las mesas donde los empresarios argentinos están permanentemente abocados a recibir interés de los productos que vienen a exhibir, con lo cual estamos muy esperanzados”, puntualizó el canciller argentino.

“Muchos de los productos más emblemáticos de nuestro país, que ya tienen un mercado ganado en Bangladesh, están vinculados al sector agropecuario, pero también a la industrialización de los recursos naturales, no sólo los biocombustibles a partir de la soja sino también que venimos creciendo en productos vinculados a la cadena alimenticia y que se están industrializando, muchos de ellos hoy aquí en esta misión comercial: yerba mate, aceites, cítricos, sectores que la Argentina viene ganando a nivel internacional”, destacó.

En este sentido, Diego Martins gerente comercial de Havanna, manifestó tras culminar las rondas de negocios: “El dulce de leche les gusta, así que creo que un pie adentro tenemos. Que nos abran las puertas y venir de la mano de Cancillería y de los organismos del Estado que se dedican a este tipo de cosas es fundamental”. Y añadió: “El nivel de empresarios que se están acercando es muy importante y no es lo mismo venir uno sólo a golpear las puertas o gestionar las reuniones que hacerlo de la mano de estos organismos, así que es fundamental”.

En tanto, Juan Fera, director de Marolio S.A. declaró: “La yerba mate es algo que ellos todavía no entienden bien cómo funciona, así que les vamos explicando. Además, trajimos el durazno en trozo, que para nosotros es una novedad, un lanzamiento, y la verdad es que lo prueban y les gusta, así que estamos con pedido de cotización. Yo creo que esta es la mejor manera de poder exportar nuestro trabajo al mundo. Venir solos a este lugar del mundo sería imposible y con todo el trabajo que hizo Cancillería organizando las reuniones y cómo llevan la agenda la verdad que está muy bien y ojalá se sigan repitiendo en muchos lugares más”.

A su turno, Carlos Tonon, director de Sabias Semillas expresó: “El caballito de batalla nuestro es el aceite de oliva. Tenemos un aceite de oliva de la provincia de Catamarca de una calidad excelente y que puede competir con productos similares de Europa. Por eso yo creo que estas iniciativas son fundamentales para emprendedores y empresarios argentinos que estamos buscando llevar nuestros productos al mundo; es fundamental contar con este tipo de actividades y de apoyo porque es lo que nos va a abrir puertas mucho más fácilmente que si uno va sólo sin un Gobierno en el medio”.

“No entienden bien qué es el alfajor pero les gustan todos. Probaron el negro, el blanco, el de maizena, la galletita. Les gustan. Les gusta todo. La verdad que es excelente (esta iniciativa) porque nos da la posibilidad de promover estos productos que de otra manera venir nosotros acá de manera privada es muy difícil y más que nada tener los contactos de 10 o 20 personas que vengan a probar el producto o estén interesadas, y tenerlo eso coordinado desde antes está muy bueno”, indicó Mariano Bonaventura, director de Alfajores Baltazar.

“Para Piporé las exportaciones son una parte estratégica de nuestro negocio; somos de las dos o tres primeras yerbateras exportadoras. Tenemos mucho acercamiento, la gente prueba, de la forma tradicional. Tenemos mucha confianza que acá hay un potencial importante”, señaló Silvio Leguía, gerente comercial de Piporé.

Por último, Melody Amal, directora comercial de The Halal Company, alimentos certificados para la comunidad musulmana explicó que “es muy positivo todo esto porque estamos uniendo lazos que no son solamente negocios sino culturales y de fraternidad de países que pueden estar distante pero que tienen una cercanía y una admiración no únicamente por el fútbol sino que hay algo que tiene que ver con la historia de los dos países”.

Junto a Cafiero viajaron directivos de las empresas Marolio, Ecofactory, Vetanco, Lipotech, Luna de los Andes Sabias Semillas, Letis, Santo Pipó, Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), The Halal Catering Argentina HCB, Havanna, Arcor, Baltazar-Alfa Pampa, Suplefeed, Ronalb, Club Atlético River Plate y Cargill.

La visita de Cafiero representa un hecho significativo para la geopolítica argentina, ya que Bangladesh se encuentra ubicado en el cruce de Asia del Sur, Asia del Este y el Sudeste asiático, siendo el octavo país más poblado del mundo, con un mercado de más de 170 millones de habitantes. Es la primera vez que un ministro de Relaciones Exteriores sudamericano asiste a Bangladesh, nación con la que nos une medio siglo de relaciones diplomáticas.

En 2022 el comercio bilateral con Bangladesh fue de USD 765 millones. Las exportaciones argentinas alcanzaron USD 742,9 millones y las importaciones desde Bangladesh totalizaron USD 22,1 millones. Se registró en 2022 un superávit comercial para Argentina de USD 720,8 millones.