Mundial 2026: Cómo formará la Selección Argentina ante Suiza

La Selección argentina se enfrentará este sábado con su par de Suiza, por un lugar en las semifinales del Mundial 2026, y el director técnico Lionel Scaloni solo mantiene dos incógnitas en el 11 titular.

En el arco está confirmada la presencia de Emiliano «Dibu» Martínez, quien viene de tener una muy floja actuación ante Egipto, selección a la que la «Albiceleste» le dio vuelta un partido para el infarto.

En el lateral izquierdo dirá presente Nicolás Tagliafico, mientras que la zaga central estará conformada por Lisandro Martínez y Cristian Romero. En el lateral derecho aparece la primera incógnita, ya que aún no está confirmado si jugará Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, ambos en un muy bajo nivel.

El centro y la delantera

En lo que respecta a la mitad de la cancha, todo parece indicar que los nombres volverán a ser los mismo que ante Egipto, con Leandro Paredes como 5 y un poco más adelantados Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo de Paul.

Finalmente, en la delantera estará Lionel Messi, que con ocho anotaciones es el máximo goleador en este Mundial junto con el francés Kylian Mbappé. La otra incógnita en la formación es la compañía de la «Pulga» en la ofensiva, ya que Lautaro Martínez y Julián Álvarez se disputan dicho lugar.

Así formaría la Selección argentina de Lionel Scaloni contra Suiza: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Con información de agencia NA