Se reunió la Mesa Política del Gobierno y arma la estrategia para la sesión del Senado

La Mesa Política mantuvo una nueva reunión de trabajo en Casa Rosada este miércoles junto a ministros, legisladores nacionales y autoridades del Gobierno.

La Mesa Política mantuvo una nueva reunión de trabajo en Casa Rosada este miércoles junto a ministros, legisladores nacionales y autoridades del Gobierno.

Durante la reunión de la mesa política, se ratificó que este espacio de coordinación tendrá una periodicidad semanal, con el objetivo de realizar un seguimiento permanente de las principales iniciativas del Gobierno y de la agenda parlamentaria.

Los representantes de ambas cámaras del Congreso repasaron el estado de los principales proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo. Entre ellos, analizaron el avance de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento está previsto para el próximo 16 de julio en el Senado, y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, que incorporan aportes técnicos de profesionales del sector y serán remitidas a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio.

Los números de Luis Caputo

Asimismo, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó una actualización sobre la situación económica y los principales indicadores de la actividad. En ese marco, destacó los últimos datos difundidos por el INDEC, que reflejaron un crecimiento de la actividad de la construcción del 6,3 % mensual y del 4,1 % interanual en mayo.

Además, informó sobre los avances del trabajo que lleva adelante junto al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en distintas iniciativas de reforma, entre ellas la del Banco Central.

Durante la reunión también se analizó el estado de la cobertura de salud para las fuerzas federales de seguridad y el trabajo preventivo que coordina la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional, ante la posible llegada de fenómenos climáticos como El Niño.

Santilli y los gobernadores

Por su parte, Santilli expuso el avance de las conversaciones con gobernadores de las distintas fuerzas políticas para impulsar las reformas que promueve el Gobierno en el Congreso.

Estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.