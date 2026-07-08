Egipto: «Robados a plena luz del día» y queja ante la FIFA contra Argentina

Críticas en diarios de Egipto tras la derrota con Argentina

Los medios de Egipto titularon con un presunto perjuicio a su selección en el partido contra la Argentina. Hablaron de «robo» y pidieron sanciones a la FIFA.

Los diarios de Egipto reflejaron con una mezcla de orgullo, decepción y acusaciones de arreglo la eliminación de su Selección ante Argentina, luego de la derrota 3 a 2 en Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026.

La cobertura online de los medios egipcios fue cambiando durante el partido: pasaron del éxtasis por el inesperado 2 a 0 parcial en el primer tiempo a la desazón por la remontada argentina, que dejó afuera al equipo africano en su primera participación histórica en una fase eliminatoria mundialista.

De hacer Historia al robo

En líneas generales, los medios coincidieron en remarcar que “los Faraones hicieron historia” con su clasificación a octavos, aunque lamentaron la ventaja desperdiciada ante el vigente campeón del mundo.

El tradicional diario Al Ahram, fundado en 1876, tituló: “Robados a plena luz del día” y habló de una “indignación mundial por la polémica decisión arbitral que niega a Egipto una victoria histórica sobre Argentina”.

“El partido será recordado menos por la resistencia de Argentina y más por la tormenta de controversia que rodeó el arbitraje, que dejó a jugadores, comentaristas y aficionados cuestionando la imparcialidad del resultado”, afirmaron.

Por su parte, Al Masry Al Youm habló de una “actuación brillante y decisiones arbitrales polémicas”, al señalar que Egipto se despidió del Mundial después de un “partido maratónico” frente a los campeones del mundo. Y tituló con el “enojo por el arbitraje y orgullo por los héroes”.

Filgoal también apuntó al árbitro francés: “Un historial espeluznante de errores garrafales. Letexier, el héroe del partido Egipto–Argentina».

En tanto, el diario Séptimo Día ponderó la actuación táctica del equipo y sostuvo que los “Faraones” exhibieron una capacidad heroica y una disciplina que complicó seriamente a Argentina durante gran parte del encuentro.

Así, entre el lamento por la ventaja desperdiciada, los elogios por haber puesto contra las cuerdas a Argentina y los cuestionamientos al arbitraje, la prensa egipcia despidió a su Selección con orgullo, pero también con la sensación de haber estado muy cerca de una hazaña histórica.

Por último, la Federación de fútbol de Egipto presentó un reclamo formal ante la FIFA por la actuación del árbitro. El presidente de esa entidad, Hany Abo Rida, hizo una queja oficial contra el árbitro François Letexier y sus asistentes tras la derrota de Egipto ante Argentina.

En la denuncia se solicitó una investigación sobre las decisiones presuntamente en contra de los Faraones y, oficialmente, la exclusión del equipo arbitral francés del resto del torneo debido a sus errores, considerados cruciales por la dirigencia de Egipto.

Con información de agencias



