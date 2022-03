Negri: «No somos la rueda de auxilio del Gobierno, sólo estamos impidiendo el default»

«Se ha hecho un esfuerzo muy grande por llegar a un consenso. Pero quiero aclarar que esto no significa que hay un noviazgo (con el oficialismo), no hay un cogobierno», dijo Mario Negri, jefe del bloque UCR en Diputados.

«Nuestra obsesión es que la Argentina no caiga en default. El default era dejar a la Argentina como paria en el mundo», agregó en un comunicado difundido a la prensa ante la sesión en la Cámara baja para aprobar el acuerdo con el FMI.

«En segundo lugar quiero decir que el Gobierno tenía la obsesión de que votemos el programa económico que ellos negociaron, pero en ninguna ley ni en la Constitución Nacional se dice que el Congreso debe votar un programa económico. Logramos excluir esta pretensión del texto que llega hoy al recinto», explicó Negri.

«Dijimos que no al default, por el país estamos dispuestos a todos estos esfuerzos que hemos hecho. Les dijimos -al Frente de Todos- que el programa económico es responsabilidad del Gobierno, no de la oposición. Ellos negociaron con el FMI, ellos lo firmaron».

«El último objetivo era que JxC tuviera una sola posición, porque había 20 miradas. Debemos mostrar desde ahora que no somos una banda que se anda peleando, que tenemos los pies en la tierra y construimos una alternativa«.

«De nuestra parte no hay un apoyo al Gobierno, solo estamos diciendo que no queremos caer en el abismo. Nosotros no somos una rueda de auxilio del Gobierno», finalizó el diputado cordobés.