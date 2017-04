La palabra jazmín viene de la palabra persa yasmin, término que etimológicamente proviene del árabe “yas(a)mín” ó del árabe clásico “yāsamīn” y a su vez éste del pelvi “yāsaman”, en un lenguaje previo a Mahoma. El castellano tomó ésa palabra para designar a una flor blanca con un perfume muy característico.

Y, alguien, un bisabuelo materno, quien decía que las mujeres deberían llevar nombres de flores dio origen al nombre de mi entrevistada de hoy (en un ameno momento que transcurrió en un clima de muchas risas y buena onda). Me refiero a Jazmín Szmetan, hija del recordado ajedrecista por quien se juega éste torneo internacional.

MB: _ Bueno para comenzar me gustaría que nos contases cómo fue tu vinculación con el ajedrez desde tu papá…

JS: _ Ehh, cuando era chiquita me enseñó mi hermano Andrés, mi papá no quería jugar con nosotros porque no se animaba ( porque los ajedrecistas son bastante competitivos y jaja no podía hacerse perder ), el ego era muy grande ( risas ).El ajedrez era parte de él. Jugábamos con mi hermano porque íbamos los fines de semana a la casa de él y había ajedrez por todos lados ó por ejemplo recuerdo que los viernes él jugaba con la computadora y yo jugando con los autitos al lado de él miraba como jugaba. Ya un poco más grande a los diez años me acuerdo que después de una clase de arte hice un regalo para mi papá que era un ajedrez con colores negros y verdes en el tablero y le dibujé animales de la selva en lugar de las piezas básicas, por ejemplo puse un gorila, una rata, un reptil (en lugar de las torres, los peones y los alfiles) pero los caballos siguieron siendo caballos.

MB: _ ¿Podés contarnos cómo recordás a tu papá si tuvieses que definirlo desde sus gustos ó características?

JS: _ Para mí era un tipo muy veloz mentalmente porque me acuerdo que sacaba rapidísimo las cuentas con números gigantescos en unos segundos, cuando yo iba por la tabla del dos (Risas). Y hay tres cosas que a él le encantaba hacer: Viajar, ir a recitales y a obras de teatro. De hecho bueno, tenía una agencia de viajes. Yo viajé mucho y fui a muchos recitales con él. Queen era su grupo favorito.

MB: _ ¡Qué interesante! A pesar de que tuve la oportunidad de conocerlo cuando cubrí algunos de los torneos que realizaba Miguel Najdorf, no sabía que a tu papá le gustaba Queen…

JS: _ Sí, mi papá era fan de Freddy Mercury y cuando él cantaba no podía hacer algo hasta que ésa canción no terminase. Entonces una vez nos pasó que llegamos en el auto a casa y como la canción estaba presente no nos podíamos bajar pero jaja sucedió algo que generalmente nunca pasaba: ¡Terminó la canción y empezó otra de ésa banda, de Queen!! (Risas) Así que bueno ocurrió éso y tuve que escuchar con papá ésas dos canciones primero y recién después bajamos. Y bueno hoy por hoy y por todo lo que escuché yo admiro a Freddy Mercury y a Charly García. Otra anécdota más que me acuerdo con papá respecto a Freddy Mercury es que él ponía en la tele videos de los recitales y una vez estaban pasando I want to be free entonces… ¡Yo agarré una escoba y actué y me puse a bailar con la escoba mientras escuchábamos la canción por la tele ( risas )!

MB: _ ¿Cómo te enteraste del torneo y cuál es la sensación a nivel sentimientos que te genera éste evento en memoria de tu padre?

JS: _ Es orgullo, apenas me enteré fue como puro orgullo y es la primera vez que veo un tablero de ajedrez sin largarme a llorar porque más allá de que yo sabía que era ajedrecista, yo nunca me había puesto a conocer su vida; ahora que falleció empecé a enterarme un montón de cosas y a tocar mucho ése pasado suyo del que no tenía mucha idea. Cuando me enteré del torneo fue orgullo puro…Fue como decir ¡guau qué increíble! y ahí me cayó la ficha más que nada. Me avisó la última mujer, Paula, con quien estuvo ocho años y hemos tenido una muy buena relación. Fue increíble porque después descubro como nuevas facetas que por más que yo sabía que existían fue como más en profundidad. Y cómo me enteré… no me acuerdo muy bien exactamente si fue por mi hermano y Paula o también por un mail de la organización con Paula, mi hermano, más los amigos de mi papá. Yo creo que me llegó un mail y ahí pregunté cómo había sido bien la cuestión. Orgullo creo que es la palabra exacta, como que lo define todo.

MB: _ ¿Cómo es tu relación con tu hermano?

JS: _Con Andrés nos llevamos re bien, jugábamos juntos pero claramente yo perdía, pensá que cuando jugábamos yo tenía seis y él me lleva seis años, tenía doce…era como muy fácil ganar. Pero o sea como que me enseñaba, me tomaba mi tiempo y siempre fue bastante compañero y cuida pero en el sentido de contenedor.

MB: _ ¿Qué legado te dejó tu papá?

JS: _ Mirá el último recuerdo fue así: mi papá era agente de viajes y había llegado una oportunidad para que yo me vaya a Londres a estudiar inglés dos semanas y mi mamá no quería que yo vaya sola entonces me fui con mi hermano y éramos muy unidos pero en ese viaje fue como una unión bastante fuerte. Al volver me fui de viaje de egresados a Bariloche (mi mamá pinta y yo para la secundaria fui a El Caminante que era una escuela artística del barrio de Belgrano que es la que elegí porque me gustaba mucho más la parte artística que los bachilleres normales) pero después yo llegué con bronquitis y sinusitis entonces no podía ir a verlo a él porque me acuerdo que ya estaba internado. Pero un día después cerca de las elecciones nos habíamos juntado a almorzar un domingo por San Telmo con unos amigos de él, entre ellos estaba Ricardo Costianosky que es uno de los que organizó todo ésto más otros amigos de él y uno de sus amigos le preguntó a mi papá qué es lo que quería que yo sea de grande. Mi papá dijo: “Lo que a ella le gusta: actriz”. Creo que ésa fue como la última conversación más o menos que tuve con él y éso fue así como fuerte, es lo que me llevé. Mi papá era muy puntual, era prolijo con sus cosas, no me refiero al orden en sí, sino con las cosas de la vida, era muy trabajador, era bastante perfeccionista pero a la manera linda, como muy atento en sus cosas y tanto fanatismo del ajedrez nuestra perra se llamaba Chess, pero como era hembra le pusimos Chessa, era una Beagle que falleció dos o tres meses después que mi papá. Así que en realidad me llevé muchas cosas de ambos lados: tanto buenas como malas porque es un conjunto, creo que ambas se llevan, nadie es perfecto y lo malo también te da un aprendizaje, incluso hasta ésos jingles de publicidades re viejas de Odol que me cantaba y que ahora no me acuerdo pero que otro día te las digo ( Risas ).

Y ahora es el turno de Andrés Nicolás Szmetan, simpático, agradable, caballero, correcto, honesto y tan humilde como directo… Así que me parece que una de las maneras previas de comenzar el reportaje a él es quizá preguntarle por la persona de la que recién escribí, su hermana Jazmín:

AS: _ Nos llevamos seis años. Cuando era chico yo le preguntaba cuando iban a hacer un hermanito. Y nada, nació Jazmín y se dio con mucha naturalidad. Siempre preferí si tenía algún tipo de celos guardármelo y cada tanto vamos a algún lado, sí puede salir algún tipo de plan.

MB: _ De tu papá sabía que era ajedrecista, aunque no de tiempo completo y lo he visto y le he tomado fotos al igual que a otros jugadores en distintos torneos, pero a modo de apertura me gustaría si querés que nos cuentes a qué te dedicás vos…

AS: _ Bueno yo estudio economía en la UBA, tengo 25 años y trabajo en el área de finanzas de una empresa. Juego al fútbol con mis amigos, voy a la cancha, no mucho más porque entre el estudio y el trabajo no me da tanto el tiempo. Me gusta mucho viajar. Conozco un montón de lugares, siempre que tuve alguna guita ahorrada viajé, conozco más de 20 países. También si juega Argentina veo cualquier deporte, no importa que ganemos, veo básquet por ejemplo.

MB: _ Y dentro de ésta tu vida de 25 años, ¿Qué experiencias de las que viviste con tu papá nos querrías compartir?

AS: _ A ver…déjame pensar… Fui muchísimo con mi viejo por todos lados, a un montón de lugares re lindos y también teníamos la costumbre que a él le encantaba de ir conmigo a ver conciertos. Era súper fanático de Queen pero nunca los vió, sí fuimos a ver de todo: a los Rolling Stones, Metallica, Memphis La Blusera, Charly García, Tears for Fears también, que es lo que ahora me estoy acordando. ¡La verdad que es incontable la cantidad que vimos!. Le gustaba mucho el rock. Y la radio Aspen desde la música de los 60s hasta las de los 80s. La vez más reciente que me acuerdo fue la última vez que lo llevé a la cancha de River, que fue el partido River-San Lorenzo, cuando creo que me parece que fue cuando River había salido Campeón de la Copa Sudamericana y San Lorenzo de la Libertadores y se hizo en la cancha de River. La verdad que fue un momento espectacular, creo que ése partido fue muy fuerte porque estaba enfermo y en un punto tal vez yo tenía la idea de que era la última vez que él iba a la cancha y él estaba conmigo. La verdad que fue un momento muy muy fuerte a nivel emocional pero fue muy lindo. Ganamos los de River. También yo lo acompañé a ver música que no tenía ni idea y que a mí me gustaba, por ejemplo cuando me dijo: “Vamos a ver a John Fogerty”. Y yo no tenía ni idea de quién era (pero era re conocido) y cuando empezó a cantar era The Creedence! ¡Y yo me sabía todas las canciones!! La verdad que fue muy divertido. Te acompañaba a cualquier lado. También me acuerdo que leía un montón: mucho de actualidad, best sellers de literatura, le gustaba mucho la política y la economía. No sé si había un autor favorito.

MB: _ ¿Cuál es tu relación con el ajedrez?

AS: _ A ver: Juego pero en un nivel de principiante: Es jugar con amigos ó en internet pero en páginas comunes. Mi papá nunca me quiso enseñar. Me decía que tenía que aprender de otra manera. Me llevó a cursos de ajedrez del colegio, me dió un montón de fascículos de Panno y bueno nada, aprendí de esa manera pero nunca tuvo la paciencia para enseñarme ni nada.

MB: _ ¿Y qué significado tiene para vos éste torneo en memoria de tu papá?

AS: _ Y, es un orgullo, más que nada porque todos los que están acá tuvieron algún tipo de conexión con mi viejo, salvo los jugadores más jóvenes que es increíble que estén. Es increíble que estén personas como Pichot, como Mareco y demás, que son personas que están creciendo y que son súper grandes en el ajedrez pero que no sabemos dónde terminan. Están ya consagrados y tienen un crecimiento enorme y que ellos hayan decidido a pesar de no tener mucha conexión directa con mi viejo, tener ganas de venir a participar en el torneo, la verdad que es un orgullo, pero nada, el cariño de los amigos es impresionante. Se nota que se lo quería. Me gustaría que mi papá fuese recordado pero no sé aún cuál fue el lugar que mi papá ocupó en el ajedrez argentino, ya que hubo muchos ajedrecistas importantes en el ajedrez de nuestro país. Sí fue importante mi papá a nivel humano, por éso sus amigos tuvieron ganas de hacer éste torneo, si es por eso es por lo que estamos acá. Si no hubiese sido tan querido hubiesen hecho un torneo chiquito. Esta importancia es por los amigos que tuvo que consiguieron todo, es un torneo de lujo. A nivel ajedrez tal vez está o no, sobredimensionado, pero a nivel persona hizo cosas por el ajedrez, en los Najdorf trajo gente muy grossa de afuera que no cualquiera las traía a Buenos Aires y éso es impresionante.

MB: _ Mencionaste a Najdorf. ¿Qué recordás de él?

AS: _ Yo era muy chico cuando él vivía, tenía 5 ó 6 años pero sé que le decía abuelo. No sé mucho más. Sé que venía mucho a casa, seguramente practicaban, tal vez para mi viejo Najdorf fue un segundo padre, una persona que lo apadrinó, siempre era muy querido por él y él era muy querido por mi papá, ya que mi abuelo paterno murió cuando mi papá tenía 20 años. Los torneos Najdorf no sé por qué no están. ¿Ya pasó el tiempo? Mi papá organizó algunos post Najdorf pero no sé qué pasó que no hubo más.

MB: _ Bueno, a veces al no estar el interesado, tal vez se producen cambios que quizás no eran los que él hubiese querido…No sé, recuerdo que los Magistrales Najdorf han tenido toda una impronta pero volviendo a éste memorial: ¿Qué te está pareciendo el día a día del torneo ?

AS: _ Todo bien la verdad que estoy muy contento, todo está saliendo mejor de lo que yo esperaba cuando vinieron a ofrecerme hacer el homenaje a papá y a encargarme de la organización, la verdad es que nunca esperé tanta repercusión ni tampoco que el torneo sea tan importante ni tan entretenido.

MB: _ ¿Hay algo que quisieras agregar?

AS:_ La verdad que me gustaría agradecer a los amigos de mi viejo que tuvieron alguna idea y que aportaron para eso: a Sergio Slipak que me ayudó mucho con la organización, le estoy muy agradecido porque estuvo para ayudarme en todo, a Leandro Plotinsky de la parte de árbitro y de todo lo que se ocupó, al CCK por el espacio y la gente que trabaja en el CCK por la buena onda, al MI Mela que jugó unas simultáneas también le agradezco mucho a él, a Paula que estuvo al pie del cañón como siempre que también aportó con la recepción, no quiero olvidarme de nadie pero la verdad que estoy muy contento con toda la gente.

Y así transcurrió ésta segunda nota, cuyo contenido espero ustedes hayan disfrutado, junto a Jazmín y a Andrés, hijos del GM Jorge Szmetan, quienes supieron con su cordialidad, muy buena predisposición y colaboración y un estilo verdaderamente descontracturado (a pesar de la consabida tensión de tener que ser entrevistados), ponerle un muy agradable toque de autenticidad para seguir interiorizándonos en algunos aspectos de quienes como el recordado Jorge Szmetan han estado de alguna manera haciendo historia en el mundo de los tableros.

(Producción periodística y fotografías: Mariana Bouza. ©2017 / Colaboración para 4SEMANAS)

