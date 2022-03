«Acuerden con el Pueblo»: Olla popular en el Obelisco contra el FMI

Este jueves 3 de marzo a las 10 horas habrá ollas populares en el Obelisco para exigir «que se priorice el acuerdo con los y las de abajo», según la consigna de varias organizaciones sociales.

«Hay que pagar la deuda interna que garantice un futuro digno para nuestras juventudes, que proteja a nuestros jubilados y que priorice un desarrollo con Tierra, Techo y Trabajo», dijeron en un comunicado la UTEP, MTE, Nuestra América y el Frente Popular Darío Santillán.

A continuación, reproducimos el comunicado completo:

Antes que el gobierno de Mauricio Macri nos vuelva a atar al Fondo Monetario Internacional y condicione la vida de toda la población, sobre todo la de los y las que menos tenemos, salimos a denunciar a las calles incansablemente la deuda y la crisis que se venía, con movilizaciones en todo el país.

Hoy ya no podemos cambiar el pasado pero sí marcar la cancha en el presente para lo que viene. Por un lado es fundamental que se investigue a dónde fue a parar esa millonada de la que los sectores populares no vimos ni una moneda puesta en hospitales, escuelas, ni viviendas. Que se castigue a los vivos de siempre, que paguen ellos la deuda, y sentar precedente de una vez para que no nos vuelvan a arrastrar a otra crisis.

Por otro lado, creemos indispensable que para hablar de un “acuerdo con el Fondo”, antes se ponga en agenda un Acuerdo con el Pueblo. Que se acuerde el pago de la deuda interna que hay con los y las de abajo, y para eso venimos proponiendo el Salario Básico Universal que genere un piso para que nadie esté por debajo de la indigencia y que a la vez, se fomenten políticas para la economía popular.

¡Hay que pagar la deuda interna! Acuerden con el pueblo.