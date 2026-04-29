Qué dijo Manuel Adorni en el Congreso: Discurso completo

El jefe de Gabinete Manuel Adorni destacó que “la marcha del gobierno evidencia resultados contundentes y positivos en cada una de las áreas, y la Argentina ha comenzado a sentar las bases de un nuevo comienzo”.

En el inicio de la presentación del Informe de Gestión 2026 ante el Congreso de la Nación, acompañado por el presidente Javier Milei y el Gabinete ampliado, el jefe de Gabinete Manuel Adorni se tomó más de 1 hora para repasar la gestión libertaria con ataques a la posición.

“Estamos emprendiendo el arduo camino de reformas necesarias para devolverles a los argentinos todo lo que les fue arrebatado por la maldad, la arrogancia o simplemente la limitación intelectual del populismo que solo ha perpetuado la decadencia”, expresó Adorni en el comienzo de su exposición, y subrayó que “el Presidente asumió con el claro mandato de encauzar el rumbo de un país descarriado”.

«Fundición total»

Adorni afirmó que esta administración “recibió una situación crítica que, de no haber sido abordada con decisión y oportunidad, podría haber derivado en una caída del PBI superior al 15% y en niveles de pobreza del 90%. La irresponsabilidad fiscal condenaba a la República a su fundición total y exponía a la gente al flagelo de la inflación, mientras la inseguridad era una afrenta a la ley común y las calles eran anárquicas. El país no crecía y las generaciones futuras tenían peores perspectivas que las pasadas”.

“Contra ese destino nefasto luchamos día a día y lo estamos dejando en el pasado. Todavía queda muchísimo camino por recorrer y sabemos que algunos de los resultados todavía no muestran un impacto directo en la vida cotidiana de todos los argentinos”, señaló el funcionario y remarcó que “ese retraso en nuestro camino de la reconstrucción se explica, en gran parte, por la operación golpista que el kirchnerismo y la izquierda ejecutaron en plena campaña electoral”.

El jefe de Gabinete aseguró que “hoy nuestro gobierno está haciendo lo que el sistema político se negó a hacer durante más de 100 años: transformar las bases del país para convertirlo en una Nación pujante, capaz de superar sus antiguos límites y trifulcas, y crecer de manera sostenida, y hoy lo vemos con resultados concretos”.

En ese marco, Adorni sostuvo que “el Presidente solo se debe a la gente común y defiende un único interés: el de los que trabajan, los que estudian y los que se esfuerzan”, y añadió que “el camino de reformas que emprendió el Gobierno nos está llevando paso a paso a un destino de grandeza que nos apartará para siempre del populismo trágico que nos sumergió en la decadencia”.