Alberto Fernández apeló su procesamiento por violencia de género contra Fabiola Yáñez

El expresidente, Alberto Fernández, apeló este viernes el procesamiento del juez federal, Julián Ercolini, por violencia de género contra la ex primera dama, Fabiola Yáñez, y, al mismo tiempo que reclamó ser sobreseído en el escrito que será evaluado por la Cámara Federal porteña.

En ese sentido, la defensa del ex mandatario, a cargo de Silvina Carreira, pidió al Tribunal de Apelaciones que revoque la decisión del juez federal Julián Ercolini y dicte el sobreseimiento al ex presidente ante la “vaguedad de la imputación“.

En efecto, la defensa sostuvo en el escrito presentado que hay “contradicción” en los hechos denunciados por Fabiola Yañez y que eso “violenta la garantía al debido proceso” porque “una acusación deficiente no permite una defensa eficaz”. Es decir, Alberto Fernández no sabe “de qué debe defenderse” en concreto.

Frente a la apelación de este viernes, ahora, la Sala II del Tribunal de Apelaciones deberá fijar fecha para realizar una audiencia previa para decidir si confirma, modifica o revoca el procesamiento por violencia de género del ex mandatario.

Vale recordar que, Ercolini encontró responsable al ex mandatario por los delitos de lesiones leves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, en dos oportunidades. Además, fue embargado por un total de $10 millones.

En su fallo, que registró las pruebas recolectadas por el fiscal Ramiro Fernández, Ercolini indicó que el expresidente habría incurrido en “acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.

De esta manera, al ex jefe de Estado se lo acusa de ejercer lesiones, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género contra su pareja; y amenazas coactivas; todos ellos en concurso real entre sí.

“Considero que se han recabado varios elementos que dan cuenta de la existencia del carácter habitual y continuo que habría adquirido la violencia que, en distintas formas, habría ejercido el imputado Fernández sobre la nombrada Yáñez”, menciona el escrito de 184 páginas del juez federal.

Cabe destacar que, los delitos por lo que está procesado Alberto Fernández prevén un máximo de 18 años de prisión. Frente a la gravedad de los hechos, hace un par de semanas, el expresidente presentó declaración indagatoria en Comodoro Py, en donde a través de un escrito de 200 hojas frente al juez Ercolini, Alberto Fernández apuntó contra su expareja y aseguró que nunca ejerció violencia física, psicológica o económica contra ella.

En tanto, la ex primera dama ya declaró por videoconferencia desde Madrid, España, donde vive con Francisco, el hijo de ambos. A su vez, por los tribunales ya pasaron; la ex secretaria Cantero; el ex intendente de la quinta de Olivos Daniel Rodríguez; familiares de la víctima; los médicos que la atendieron en la citada residencia; la esteticista Florencia Aguirre; su ex amiga y ex empleada presidencial Sofía Pacchi, así como niñeras que cuidaron al niño durante la presidencia de Alberto Fernández.

Alberto Fernández insiste con apartar al juez Ercolini de la causa Seguros

El expresidente de la nación, Alberto Fernández, participó de una audiencia ante la Cámara Federal porteña, en donde pidió apartar al juez federal Julián Ercolini de la causa Seguros, al insistir que el magistrado “es parcial y actúa en su contra”.

Es que, el ex jefe de Estado y Julián Ercolini trabajaron en la Universidad de Buenos Aires bajo la misma cátedra del ex Procurador Esteban “Bebe” Riggi. Antes de llegar a la presidencia, Fernández había cuestionado a los jueces de Comodoro Py 2002 por su actuación en causas contra referentes kirchneristas.

Entre ellos aparecía Ercolini, quien había enviado a juicio a la expresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad. Además, a fines de 2022, el entonces presidente instruyó al Ministerio de Justicia a radicar una denuncia penal contra los jueces, fiscales y funcionarios que compartieron un viaje a Lago Escondido.

En ese contexto, el ex jefe de Estado arribó poco antes de las 13:00 horas al segundo piso de Comodoro Py 2002, sede del tribunal de apelaciones, e ingresó a la audiencia ante el camarista de la Sala II Roberto Boico junto a su abogada Mariana Barbitta.

Durante la audiencia, Fernández afirmó que, Ercolini busca dejarlo “preso” en la causa Seguros porque “lo detesta” y actúa en “venganza”, al reiterar que debe hacerse lugar a la recusación y apartarlo del caso. Ante el pedido, Boico deberá definir si considera que existe o no “enemistad manifiesta” por parte del magistrado hacia el expresidente.

Fuente: Diputados Bs. As.