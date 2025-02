Yuyito González se defendió de las criticas por tener canjes por su noviazgo con Milei

Amalia “Yuyito” González hizo de todo durante su paso por Miami y mucho se habló sobre la cantidad de canjes que pudo hacer gracias a su relación sentimental con el presidente Javier Milei.

Enterada de lo que se estuvo diciendo, la exvedette se burló del tema durante una entrevista con Semanario Argentino en Miami. “Yo estudié en el Centro de Estudios Buenos Aires, en Cedeba, no es canje, lo pagué en su momento, y después hice un seminario en la Universidad de El Salvador, que tampoco fue canje”, aclaró entre risas.

“Respecto del medio, yo no sé cómo será acá en Estados Unidos, no sé si hay mucho chisme malicioso. Mucho chismerío berreta también”, se quejó.

Luego contó una anécdota sobre una información suya: “Ayer estaba yo en una tienda X de un lugar shopping que ni sé cuál. Estaba comprando medias, cuento lo de la media, porque hoy me llama una conocida y que yo aparte les corto el vuelo inmediatamente. Les digo ‘mirá, si me vas a decir algo negativo, ¿sabés lo que te aprecio? Pues no te escucho. Entonces me dice ‘ay, te estuvieron criticando porque estabas comprando medias porque una mandó la foto de no sé qué’. A ver, perdón, qué berretada, por Dios. A ver, yo uso medias. Y compro medias. Y compro lo que se me dé la gana, si se me da la gana. No sé lo que habrán dicho porque no las escucho directamente, ni sé, ni me interesa, pero me llamó la atención y me causó gracia”.

“Perdón, ¿vas a hacer una nota de que una persona del ambiente se compra medias? A ver, ¿por dónde te pasó la cabeza eso? ¿No se te ocurrió otra cosa? ¿Con eso te ganás la plata?”, cuestionó.

Por otro lado, destacó el cariño que siente por parte del público y de algunos medios: “Es increíble el amor, el cariño que me reciben en todos lados. Me invitan, como ustedes también. Estoy constantemente halagada en el buen sentido, cuidada, invitada. ¿Yo voy a negarme a todo eso? A recibir ese amor que no me voy a negar porque hay gente que vuela abajo”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas