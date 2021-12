Alerta Guzmán: la inflación de noviembre tampoco bajaría del 3%

Las consultoras estimaron que la inflación de noviembre alcanzó al 3,1%, por debajo del 3,5% de octubre y septiembre, y elevaron en 1,4 puntos porcentuales la estimación del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2021, hasta alcanzar el 9,7%, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado que realiza el Banco Central.

Además, estos analistas del sector económico y financiero estimaron a fines de noviembre de 2021 que la inflación minorista para 2021 se ubicará en 51,1% , lo que marcó una suba de 0,8 puntos porcentuales (p.p.) respecto al relevamiento realizado a fines de octubre.

Asimismo, los participantes del REM elevaron el pronóstico de inflación para 2022 a 52,1% lo que marcó un alza de 3,2 p.p. respecto al anterior.

En el informe publicado hoy, se difunden los resultados del relevamiento realizado entre el 26 y 30 de noviembre, del cual participaron 41 entidades, entre las que se cuentan 27 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 14 entidades financieras de Argentina

Quienes participaron del REM también elevaron en 1,4 puntos porcentuales la estimación del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2021 para alcanzar 9,7%, luego de registrarse en 2020 una caída de 9,9% .

Para diciembre de 2021, quienes participan del REM pronosticaron una tasa BADLAR de bancos privados promedio mensual de 34,50%, algo más elevada que la registrada en el mes de noviembre (34,18%).

Los analistas previeron que el tipo de cambio alcance $103,7 por dólar a finales de diciembre 2021, redujeron sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal, al tiempo que esperan que se ubique en $161 por dólar a fines de 2022.

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), quienes participan del REM estiman un monto para 2021 de US$ 76.406 millones, incrementándose en US$ 1.054 millones con relación al último REM y en US$ 21.522 millones con respecto a lo registrado en 2020 (US$ 54.884 millones).

En tanto, el valor de las importaciones (CIF) del 2021 se ubicaría en US$ 61.464 millones, esto es US$ 264 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo y US$ 19.108 millones mayor al dato evidenciado en el último año, con US$ 42.356 millones.

Por otra parte, la proyección provista por las y los analistas para la desocupación abierta para el tercer trimestre de 2021 sería de 9,8% de la Población Económicamente Activa (PEA).

Para el cuarto trimestre de 2021 la mediana de los pronósticos se sostiene en 9,8%, valor que se eleva para el primer trimestre de 2022 a 10%.