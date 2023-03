Axel Kicillof volvió a reclamar el envío de gendarmes en Pcia de Buenos Aires

El Gobernador bonaerense habló sobre los tirones en el marco del desembarco de las fuerzas de seguridad en el Conurbano. «Me entero por los diarios del despliegue de bases», dijo.

El gobernador, Axel Kicillof, salió al cruce en medio de la discusión entre el Gobierno nacional y provincial por la presencia de gendarmes en el Conurbano. La inseguridad y la pelea contra el narcotráfico en el centro de la polémica.

En declaraciones a Radio Provincia, el mandatario manifestó que «a la Nación le venimos solicitando el envío de seis mil gendarmes a la provincia. Todavía no mandaron ninguno. Creemos que es importante pero por ley el narcotráfico es cuestión del gobierno nacional y el narcomenudeo de la provincia».

«Me entero por los diarios del despliegue de bases de gendarmes. Si hay un plan y un diseño y es para el narcotráfico no hay ningún problema pero si es para la seguridad ciudadana se debe coordinar con la provincia», añadió.

Asimismo, sostuvo que «no hay mucho que explicar. Lo primero que quiero decir, no hay que explicar porque todo esto que voy a decir es público. Primero, yo no voy a polemizar con el ministro Aníbal Fernández, creo que no vale la pena».

Un reclamo que lleva tiempo

«Punto dos, nosotros venimos solicitando el envío de gendarmes, se acuerdan cuando había otra ministra que había designado el Presidente antes de Aníbal, bueno, y fue público, siempre requerimos, solicitamos casi te diría enfáticamente el envío de seis mil gendarmes a la PBA. Se habló, hubo conversaciones, muchas, incluso con el Presidente por el envío de gendarmes, todavía no mandaron ninguno de esos seis mil», añadió.

En ese aspecto, Kicillof explicó que «creemos que es importante, pero acá quiero hacer una aclaración. Si los gendarmes tienen que ver con cuestiones del narcotráfico, la verdad que la Nación tiene la atribución vinculada al narcotráfico, no tiene que coordinar con nosotros estas operaciones vinculadas al narcotráfico o a perseguir al narcotráfico, envía los gendarmes, actúa, porque es una responsabilidad del gobierno nacional por ley».

Controlar la venta del narcotráfico

«Las provincias tienen temas de narcomenudeo, no de narcotráfico, si hay Gendarmes por tema narcotráfico, que los desplieguen, y que hagan las tareas correspondientes, con la justicia federal, porque tampoco es un tema justicia provincial. No es un tema provincial», detalló.

Más adelante, consideró: «Si son temas de seguridad ciudadana, si la idea es que haya un despliegue de gendarmes, para cuestión de seguridad ciudadana, evidentemente hay que coordinarlo con el Ministerio de Seguridad de la PBA, porque si llaman al 911 que es provincial, ¿cómo se le avisa a Gendarmería? ¿qué va a haber? ¿un Gendarme en una esquina y ahí nos íbamos a enterar?».

Fuente: La Tecla